Сбиты три истребителя США: кувейтского пилота назвали самым результативным в истории страны

Стали известны детали поражения трех американских истребителей F-15E во время их пролета над Кувейтом, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 1 марта. Центральное командование США (CENTCOM) на своем сайте сообщило, что в 23:03 три истребителя F-15E Strike Eagle США, выполнявшие задачи в рамках операции "Эпическая ярость", были сбиты над Кувейтом в результате инцидента с "дружественным огнем".

"Во время активных боевых действий, включавших атаки иранской авиации, баллистических ракет и беспилотников, истребители ВВС США были по ошибке сбиты кувейтской ПВО. Все шесть членов экипажей успешно катапультировались, были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии. Кувейт признал факт инцидента, и мы благодарны за усилия кувейтских сил обороны и их поддержку в этой продолжающейся операции", – говорилось в публикации.

3 марта газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что все три американских F-15E сбил по ошибке один кувейтский летчик .

"По данным трех человек, знакомых с первоначальными сообщениями об инциденте, причиной случайного сбития трех американских F-15 в воскресенье стал кувейтский истребитель F/A-18. Военные эмирата были на пределе после того, как несколько иранских БПЛА пробило их систему ПВО. Пилот кувейтского истребителя без промаха сбил три самолета вероятного противника – все они оказались американскими F-15", – говорится в сообщении.

Как пишет канал Пул N3, таким образом кувейтский летчик за один вылет стал самым результативным пилотом в истории страны.

На Ближнем Востоке разгорелся очередной кризис. 28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю.



28 февраля сообщалось, что международный аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА).