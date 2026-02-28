#Референдум-2026
#Казахмыс
Мир

Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта, есть пострадавшие

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 21:30 Фото: pexels
Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате инцидента, произошедшего 28 февраля 2026 года, есть пострадавшие, передает Zakon.kz.

Как пишет Asharq News со ссылкой на Управление гражданской авиации страны, в результате атаки несколько сотрудников гавани получили незначительные травмы, а пассажирскому терминалу Т1 был нанесен ограниченный материальный ущерб.

Экстренные службы работают на месте, аэропорт уже обезопасили. Власти заявили, что ситуация находится под полным контролем соответствующих органов и что безопасность путешественников и сотрудников является первостепенной задачей.

Как передает Jordan News Agency (Petra), авиакомпания Kuwait Airways объявила о переносе всех рейсов из международного аэропорта Кувейта в связи с эскалацией в регионе и из соображений безопасности.

Утром 28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю".

Позднее президент Дональд Трамп заявил, что американские военные начали крупную операцию, цель которой – свержение режима.

Канат Болысбек
