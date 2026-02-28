#Референдум-2026
Мир

В Тегеране произошли взрывы: Израиль заявил о "превентивных ударах"

взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 11:47 Фото: скриншот видео
28 февраля 2026 года в Иране зафиксированы взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю", сообщает Zakon.kz.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна нанесла превентивный удар по Ирану. Об этом сообщает The Times of Israel.

По его словам, Израиль атаковал, чтобы "устранить угрозы государству". В стране немедленно ввели режим чрезвычайного положения.

По всему Израилю звучат сирены. Командование тыла Армия обороны Израиля призывает жителей держаться рядом с бомбоубежищами и избегать необязательных поездок. Военные уточнили, что тревога объявлена для подготовки к возможному ракетному обстрелу. На данный момент обязательного требования укрываться нет.

После удара Израиль закрыл воздушное пространство для гражданских рейсов. Министерство транспорта попросило граждан не приезжать в аэропорты до дальнейшего уведомления. Пассажирам за границей рекомендовали следить за сообщениями в СМИ и у авиакомпаний.

Власти также советуют израильтянам за рубежом выполнять указания Совета национальной безопасности. Воздушное пространство обещают открыть, как только позволит ситуация. Об этом сообщат за 24 часа до возобновления полетов.

Днем ранее, 27 февраля, МИД Казахстана призвал граждан временно воздержаться от поездок в Иран, а также покинуть страну.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
