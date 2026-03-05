#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Мир

Из-за усталости пилота граждане Великобритании не смогли покинуть Оман

Оман, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 03:40 Фото: pixabay
Чартерный рейс для британских граждан, желающих покинуть Оман не вылетел из столицы страны Маскат ночью 4 марта из-за переутомления пилота, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Sky News, это была бы первая попытка организованного возвращения граждан Великобритании домой, предпринятая британским Министерством иностранных дел с начала конфликта на Ближнем Востоке. При этом коммерческие рейсы из региона продолжают вылетать.

Очевидец описал ситуацию как "полный бардак". С его слов, регистрация заняла около четырех часов из-за технических проблем. После этого пассажиров доставили к самолету на автобусе, где им пришлось ждать около полутора часов. В зоне вылета не было сотрудников консульства, люди начали волноваться, среди пассажиров были семьи с детьми.

"Нас просто оставили", – сказал пассажир несостоявшегося рейса.

Позже пассажиров вернули в терминал, где им, по словам собеседника телеканала, сообщили, что рейс перенесен, поскольку пилоту требуется отдых. После этого пассажиров отвезли в отель.

Ночную работу не любят и молодые врачи в Великобритании. Они избегают ночные дежурства, прикрываясь психическим здоровьем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен покинуть правительство
02:55, 16 июля 2023
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен покинуть правительство
Пилот Turkish Airlines скончался во время полета
01:19, 10 октября 2024
Пилот Turkish Airlines скончался во время полета
Токаев встретился с министром иностранных дел Омана, обсудив новые направления сотрудничества
17:46, 25 февраля 2025
Токаев встретился с министром иностранных дел Омана, обсудив новые направления сотрудничества
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина рассказала о своём самочувствии перед турниром в Индиан-Уэллсе
04:19, 06 марта 2026
Елена Рыбакина рассказала о своём самочувствии перед турниром в Индиан-Уэллсе
Том Аспиналл подписал контракт с британским промоутером
03:48, 06 марта 2026
Том Аспиналл подписал контракт с британским промоутером
Илья Малинин удостоился награды от МОК за поздравление Михаила Шайдорова на Олимпиаде
03:25, 06 марта 2026
Илья Малинин удостоился награды от МОК за поздравление Михаила Шайдорова на Олимпиаде
Казахстанский конькобежец Галиев провалился на чемпионате мира в Херенвене
02:54, 06 марта 2026
Казахстанский конькобежец Галиев провалился на чемпионате мира в Херенвене
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: