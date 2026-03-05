Из-за усталости пилота граждане Великобритании не смогли покинуть Оман

Чартерный рейс для британских граждан, желающих покинуть Оман не вылетел из столицы страны Маскат ночью 4 марта из-за переутомления пилота, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Sky News, это была бы первая попытка организованного возвращения граждан Великобритании домой, предпринятая британским Министерством иностранных дел с начала конфликта на Ближнем Востоке. При этом коммерческие рейсы из региона продолжают вылетать.

Очевидец описал ситуацию как "полный бардак". С его слов, регистрация заняла около четырех часов из-за технических проблем. После этого пассажиров доставили к самолету на автобусе, где им пришлось ждать около полутора часов. В зоне вылета не было сотрудников консульства, люди начали волноваться, среди пассажиров были семьи с детьми.

"Нас просто оставили", – сказал пассажир несостоявшегося рейса.

Позже пассажиров вернули в терминал, где им, по словам собеседника телеканала, сообщили, что рейс перенесен, поскольку пилоту требуется отдых. После этого пассажиров отвезли в отель.

