Из-за усталости пилота граждане Великобритании не смогли покинуть Оман
По данным телеканала Sky News, это была бы первая попытка организованного возвращения граждан Великобритании домой, предпринятая британским Министерством иностранных дел с начала конфликта на Ближнем Востоке. При этом коммерческие рейсы из региона продолжают вылетать.
Очевидец описал ситуацию как "полный бардак". С его слов, регистрация заняла около четырех часов из-за технических проблем. После этого пассажиров доставили к самолету на автобусе, где им пришлось ждать около полутора часов. В зоне вылета не было сотрудников консульства, люди начали волноваться, среди пассажиров были семьи с детьми.
"Нас просто оставили", – сказал пассажир несостоявшегося рейса.
Позже пассажиров вернули в терминал, где им, по словам собеседника телеканала, сообщили, что рейс перенесен, поскольку пилоту требуется отдых. После этого пассажиров отвезли в отель.
