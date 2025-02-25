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Политика

Токаев встретился с министром иностранных дел Омана, обсудив новые направления сотрудничества

Токаев встретился с министром иностранных дел Омана, обсудив новые направления сотрудничества, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 17:46 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана принял министра иностранных дел Омана Бадра Аль-Бусаиди. Во время приветствия Касым-Жомарт Токаев назвал Оман надежным и проверенным партнером Казахстана и заявил о приверженности дальнейшему развитию сотрудничества между странами, сообщает Zakon.kz.

Также президент отметил, что существует значительный нереализованный потенциал для укрепления взаимодействия между Казахстаном и Оманом как на двустороннем уровне, так и в контексте региональной и международной повестки.

Пользуясь случаем, глава государства передал приветствие Султану Хайсаму бен Тарику и подтвердил приглашение на его имя посетить Казахстан с визитом.

"Оман пользуется большим уважением в Казахстане. Ваша страна вызывает огромный интерес у наших граждан, в том числе бизнесменов и деятелей культуры. Поэтому нам необходимо придать мощный импульс, чтобы сделать наше сотрудничество более многогранным и плодотворным".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Руководитель внешнеполитического ведомства Омана поблагодарил президента за теплый прием, подчеркнув, что он отражает высокий уровень взаимного уважения между странами.

"Мы с большим интересом наблюдаем за развитием Казахстана. Глубокое впечатление на нас производят масштабные реформы, направленные на благо страны и народа. Нас поражают темпы роста экономики Казахстана, его значимое место в этом регионе мира и та ключевая роль, которую страна играет в укреплении добрососедских связей во имя мира и безопасности. Мы высоко ценим вашу внешнюю политику, ориентированную на утверждение справедливости и содействие всеобщему миру, безопасности и процветанию", – отметил дипломат.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы сотрудничества в транспортно-логистической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах, а также в области цифровизации. Обсуждены вопросы установления прямого авиасообщения между двумя государствами, что будет способствовать укреплению взаимных связей.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и взаимодействия в рамках многосторонних организаций.

Ранее Токаев принял председателя Кабинета министров – руководителя Администрации президента Кыргызстана Адылбека Касымалиева. В ходе встречи были обсуждены вопросы всестороннего углубления стратегического партнерства между двумя странами. Также сегодня, 25 февраля, зампредседателя правительства России передал Токаеву слова приветствия от Владимира Путина.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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