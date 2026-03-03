#Референдум-2026
Мир

Начинающие врачи в Великобритании избегают ночные дежурства, ссылаясь на психическое здоровье

СДВГ, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 03:55 Фото: pixabay
В Национальной службы здравоохранения Великобритании утверждают, что молодые врачи заявляют о наличии у них СДВГ и дислексии, чтобы избежать ночных смен и дежурств, сообщает Zakon.kz.

Руководителей Национальной службы здравоохранения беспокоит резкий рост числа медиков, которые ссылаются на проблемы с психическим здоровьем или нейроотличия, чтобы уменьшить свою рабочую нагрузку или объяснить плохие результаты обследований. Об этом передает The Telegraph.

"Рост числа заявлений врачей о наличии у них синдрома дефицита внимания и гиперактивности происходит на фоне резкого увеличения количества сообщений об этом заболевании в обществе в целом, что способствует кризису безработицы в Великобритании", – говорится в публикации.

Врачи высокого уровня тоже сделали заявления. С их слов, некоторые из них были полны решимости навсегда избежать ночной работы и использовали социальные сети для обмена советами о том, как добиться выгодных условий труда.

Оказалось, что в настоящее время около 1,2 млн человек в возрасте от 16 до 34 лет из-за проблем с психическим здоровьем классифицируются в стране как инвалиды. Более четырех млн человек всех возрастов получают пособия по безработице, не имея необходимости искать работу, в основном из-за хронических заболеваний.

При этом, более половины случаев инвалидности, о которых заявляют врачи, представляют собой психические или когнитивные нарушения, а не физические.

Для сохранения здоровья граждан Узбекистана, в стране с 1 марта запретили электронные сигареты.

Фото Алия Абди
Алия Абди
