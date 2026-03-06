Узбекистан завлекает к себе айтишников из Дубая

Узбекистан запустил международную кампанию по привлечению IT-специалистов, дислоцирующихся сейчас в Дубае, сообщает Zakon.kz.

В стране запустили масштабную кампанию по выдаче IT-виз на фоне обострения военной ситуации на Ближнем Востоке, которая мощно затронула ОАЭ. В рекламных материалах IT Park Uzbekistan разработчикам и технологическим предпринимателям предлагают переехать в Узбекистан. В этом аспекте страна позиционирует себя как политически нейтральная и безопасная.

В объявлении говорится о возможности получить IT-визу сроком 3+2 года и рассчитывать на полную поддержку со стороны правительства. Потенциальным желающим также обещают зарплату до четырех тысяч долларов в месяц, наличие более 2600 технологических компаний и сравнительно низкую стоимость жизни.

Фото: Instagram/itpark_uz

Тем временем в самом Дубае готовы наказывать за публикацию слухов и сомнительных видео в соцсетях.