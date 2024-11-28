Наследники Киркорова "сбежали" из элитной школы Дубая

Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин вернулись в Россию после года обучения в международной школе-пансионе в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, решение отправить наследников за границу артист принял из-за сложностей, с которыми они столкнулись в российской школе. По словам Киркорова, детей подвергли травле после серии пластических операций, сделанных певцом, и обсуждений этой темы в медиа.

"Иногда мои дети приходили с вопросами вроде: "Папа, правда, что у тебя искусственная попа?". Все это — результат шумихи, связанной с моим интервью. Дочка говорила, что ее хейтят в школе", — рассказал артист.

На фоне этих событий Киркоров решил перевести детей в школу-пансион в Дубае, где стоимость годового обучения одного ученика составляет около $64 тысяч. Однако дети долго не выдержали вдали от родины.

"Мои дети любят свою страну. У Аллы-Виктории в спальне над кроватью висит российский флаг. Они растут настоящими патриотами", — отметил Киркоров.

С нового учебного года Алла-Виктория и Мартин вернулись в Россию и продолжили обучение на родине.

Ранее сообщалось, что Филиппа Киркорова объявили в розыск из-за 120 тысяч тенге.