Мир

Бар, попугай и марихуана: хвастовство американца закончилось арестом

американца арестовали за то, что он поил попугая пивом и кормил марихуаной, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 22:56 Фото: freepik
Американца обвинили в жестоком обращении с животными после того, как он принес раненого попугайчика в бар в Гинзбурге, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, бармен позвонил в полицию и рассказал о том, что раненая птица путешествовала в кармане мужчины по питейным заведениям.

"Посетитель хвастался перед другими людьми в баре, что кормит попугая марихуаной и ежедневно поит его пивом", – сказал сержант-детектив Джастин Скальцо.

В судебных документах полиция указала, что 40-летний Тимоти Грейс "казался крайне пьяным", с трудом держал глаза открытыми и говорил невнятно. Он также утверждал, что птица принадлежит ему.

Издание уточняет, что стражи порядка помогли доставить птицу на экстренное лечение в клинику, где выяснилось, что у попугая была сломана нога, также были проблемы с дыханием.

После того как птица провела четыре дня в больнице, ее передали зоозащитникам. Пока попугай все еще тяжело дышит, остается на антибиотиках и у него большая шина на правой ноге, существует риск ампутации.

Отмечается, что счета за ветеринарные услуги могут составить тысячи долларов. На данный момент неизвестно, кто их оплатит.

Экс-владельца по итогу арестовали и обвинили в жестоком обращении с животными. Какое наказание грозит мужчине, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Новой Гвинее нашли животных, считавшихся вымершими.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
