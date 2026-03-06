Тайна тропических лесов: в Новой Гвинее нашли животных, считавшихся вымершими

Специалисты Исследовательского института Австралийского музея выявили два вида сумчатых, которые долгое время считались вымершими, до сих пор обитают в Новой Гвинее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Records of the Australian Museum, недавно собранные музейные образцы, а также наблюдения и фотографии живых особей таксономически соответствуют единственным ранее известным экземплярам длиннопалый поссум, представляющим собой ископаемые остатки из близлежащего голоценового местонахождения. Все находки происходят из низинных и среднегорных дождевых лесов полуострова Фогелькоп на острове Новая Гвинея.

Карликовый длиннопалый поссум (Dactylonax kambuayai) – самый мелкий представитель полосатых поссумов (подсемейство Dactylopsilinae семейства Petauridae). Это так называемый "вид Лазаря" –организм, который долгое время был известен лишь по ископаемым остаткам, но затем был обнаружен живым.

Вместе с недавним открытием другого "вида Лазаря" среди поссумов – "Petauroides" ayamaruensis – они являются единственными сумчатыми, известными как современные животные исключительно из низких высот (ниже 1000 м) на полуострове Фогелькоп. Оба вида отличаются небольшими размерами и малоизученной естественной историей.

При пересмотре систематики этого вида мы показываем, что Dactylonax следует рассматривать как самостоятельный род, а также уточняем границы видов внутри него. Dactylonax palpator, типовой вид рода, ранее считался широко распространенным горным таксоном, однако в данной работе он признается двумя отдельными видами:

D. palpator ограничен горами Арфак на полуострове Фогелькоп;

D. ernstmayri широко распространен в Центральной Кордильере Новой Гвинеи и на полуострове Хуон на высотах выше 800 м.

На полуострове Фогелькоп Dactylonax palpator замещает или сосуществует с длиннопалым поссумом на высотах примерно от 900 до 1400 м.

Мы предполагаем, что заселение горных местообитаний Фогелькопа предком, похожим на длиннопалый поссум, привело к возникновению более крупного по размерам D. palpator. Дальнейшее расселение этой линии в горные районы Центральной Кордильеры, вероятно, дало начало высокоспециализированному виду D. ernstmayri.

Тот факт, что горный представитель пары видов Dactylonax с Фогелькопа смог распространиться на восток, тогда как низинный вид – нет, указывает на действие необычного высотного зоогеографического барьера.

Также отмечается, что длиннопалый поссум до сих пор фиксировался в местах, где другой небольшой представитель семейства Petauridae Новой Гвинеи – Petaurus papuanus – либо отсутствует, либо встречается крайне редко.

