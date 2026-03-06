#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Наука и технологии

Тайна тропических лесов: в Новой Гвинее нашли животных, считавшихся вымершими

Карликовый длиннопалый поссум, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 18:51 Фото: freepik
Специалисты Исследовательского института Австралийского музея выявили два вида сумчатых, которые долгое время считались вымершими, до сих пор обитают в Новой Гвинее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Records of the Australian Museum, недавно собранные музейные образцы, а также наблюдения и фотографии живых особей таксономически соответствуют единственным ранее известным экземплярам длиннопалый поссум, представляющим собой ископаемые остатки из близлежащего голоценового местонахождения. Все находки происходят из низинных и среднегорных дождевых лесов полуострова Фогелькоп на острове Новая Гвинея.

Карликовый длиннопалый поссум (Dactylonax kambuayai) – самый мелкий представитель полосатых поссумов (подсемейство Dactylopsilinae семейства Petauridae). Это так называемый "вид Лазаря" –организм, который долгое время был известен лишь по ископаемым остаткам, но затем был обнаружен живым.

Вместе с недавним открытием другого "вида Лазаря" среди поссумов – "Petauroides" ayamaruensis – они являются единственными сумчатыми, известными как современные животные исключительно из низких высот (ниже 1000 м) на полуострове Фогелькоп. Оба вида отличаются небольшими размерами и малоизученной естественной историей.

При пересмотре систематики этого вида мы показываем, что Dactylonax следует рассматривать как самостоятельный род, а также уточняем границы видов внутри него. Dactylonax palpator, типовой вид рода, ранее считался широко распространенным горным таксоном, однако в данной работе он признается двумя отдельными видами:

  • D. palpator ограничен горами Арфак на полуострове Фогелькоп;
  • D. ernstmayri широко распространен в Центральной Кордильере Новой Гвинеи и на полуострове Хуон на высотах выше 800 м.

На полуострове Фогелькоп Dactylonax palpator замещает или сосуществует с длиннопалым поссумом на высотах примерно от 900 до 1400 м.

Мы предполагаем, что заселение горных местообитаний Фогелькопа предком, похожим на длиннопалый поссум, привело к возникновению более крупного по размерам D. palpator. Дальнейшее расселение этой линии в горные районы Центральной Кордильеры, вероятно, дало начало высокоспециализированному виду D. ernstmayri.

Тот факт, что горный представитель пары видов Dactylonax с Фогелькопа смог распространиться на восток, тогда как низинный вид – нет, указывает на действие необычного высотного зоогеографического барьера.

Также отмечается, что длиннопалый поссум до сих пор фиксировался в местах, где другой небольшой представитель семейства Petauridae Новой Гвинеи – Petaurus papuanus – либо отсутствует, либо встречается крайне редко.

Ранее сообщалось, что численность тигров в Казахстане планируют довести до 50 особей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Дракона нашли: в Австралии обнаружили рептилию, считавшуюся давно вымершей
04:27, 04 августа 2023
Дракона нашли: в Австралии обнаружили рептилию, считавшуюся давно вымершей
Ученым почти удалось "воскресить" вымершего тасманийского тигра
06:43, 18 октября 2024
Ученым почти удалось "воскресить" вымершего тасманийского тигра
Шесть видов животных объявили вымершими в 2025 году
13:51, 30 декабря 2025
Шесть видов животных объявили вымершими в 2025 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Барыс" объявил состав на выездные матчи КХЛ
19:34, Сегодня
"Барыс" объявил состав на выездные матчи КХЛ
Абиба Абужакынова поборется за "бронзу" престижного турнира в Европе
19:16, Сегодня
Абиба Абужакынова поборется за "бронзу" престижного турнира в Европе
Досрочной развязкой завершилась схватка Казахстана за финал топ-турнира в Австрии
18:53, Сегодня
Досрочной развязкой завершилась схватка Казахстана за финал топ-турнира в Австрии
Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один поединок в промоушене за четыре года
18:29, Сегодня
Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один поединок в промоушене за четыре года
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: