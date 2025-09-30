#АЭС в Казахстане
Мир

Реальный срок грозит американцу за то, что съел павлинов из-за конфликта с соседкой

американец съел павлинов, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 19:14 Фото: pixabay
61-летний житель Флориды Крейг Фогт обвиняется в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах после того, как съел двух павлинов из-за ссоры с соседями, сообщает Zakon.kz.

По данным Complex, соседка подозреваемого в почтовом ящике нашла письмо, в котором мужчина подробно описал, как обезглавливал и ел птиц. Впоследствии он признался полиции, что сделал это "назло" – из-за того, что соседка подкармливала животных.

Согласно местному закону, Фогту грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 10 тыс. долларов. Жестокое обращение с животными при отягчающих обстоятельствах считается тяжким преступлением третьей степени.

Как уточняется, мужчина ранее более 40 раз нарушал закон. Эксперты говорят, что его дело может подпасть под ужесточенные меры, предусматривающие более строгие наказания для повторных правонарушителей.

Ранее сообщалось, что ряд животных хотят исключить из Красной книги Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
