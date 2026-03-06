#Референдум-2026
Мир

Нефтепровод, посольство и синагога: в Азербайджане заявили о предотвращении терактов

в Азербайджане заявили о предотвращении терактов, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 00:28 Фото: pixabay
Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана заявила, что в стране предотвратили теракты, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, провокацию планировали совершить в Баку.

"В результате комплексных контрразведывательных мероприятий Службы государственной безопасности Азербайджана предотвращены террористические провокации и сбор разведывательной информации, которые планировались к осуществлению в Азербайджане органом спецслужб Исламской Республики Иран – КСИР", – говорится в сообщении.

Как уточняется, преступники были нацелены на нефтепровод Баку-Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, одного из руководителей религиозной общины горских евреев, а также на синагогу "Ашкенази".

"На территорию страны были провезены три взрывных устройства", – добавляется в сообщении.

По данным СГБ Азербайджана, указанные взрывные устройства были обезврежены.

Елена Беляева
Елена Беляева
