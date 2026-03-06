#Референдум-2026
Мир

Катар заявил, что Иран атаковал здания с его военными в Бахрейне

Флаг Катара, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 02:59 Фото: pexels
Министерство иностранных дел Катара заявило, что Иран атаковал здания в Бахрейне, где размещались военные ВМС Катара, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, в результате этого никто не пострадал.

"Катар самым решительным образом осуждает иранскую атаку на здания в различных районах братского королевства Бахрейн, в которых размещались военные подразделений военно-морских сил Катара, входящие в состав объединенного центра морских операций военного командования Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", – говорится в заявлении МИД Катара.

Ранее стало известно, что Катар объявил чрезвычайное положение.

Аксинья Титова
