Катар заявил, что Иран атаковал здания с его военными в Бахрейне

Министерство иностранных дел Катара заявило, что Иран атаковал здания в Бахрейне, где размещались военные ВМС Катара, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, в результате этого никто не пострадал. "Катар самым решительным образом осуждает иранскую атаку на здания в различных районах братского королевства Бахрейн, в которых размещались военные подразделений военно-морских сил Катара, входящие в состав объединенного центра морских операций военного командования Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", – говорится в заявлении МИД Катара. Ранее стало известно, что Катар объявил чрезвычайное положение.

