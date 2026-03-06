Катар заявил, что Иран атаковал здания с его военными в Бахрейне
Министерство иностранных дел Катара заявило, что Иран атаковал здания в Бахрейне, где размещались военные ВМС Катара, сообщает Zakon.kz.
Как пишет РИА Новости, в результате этого никто не пострадал.
"Катар самым решительным образом осуждает иранскую атаку на здания в различных районах братского королевства Бахрейн, в которых размещались военные подразделений военно-морских сил Катара, входящие в состав объединенного центра морских операций военного командования Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", – говорится в заявлении МИД Катара.
Ранее стало известно, что Катар объявил чрезвычайное положение.
