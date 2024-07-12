Детали двух предотвращенных терактов раскрыл глава КНБ РК

Глава Комитета национальной безопасности РК Ермек Сагимбаев раскрыл детали двух предотвращенных терактов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Сагимбаев агентству Kazinform, первый теракт силовики сорвали в Актау.

"Этому предшествовала тщательная оперативная разработка. Один из жителей города попал в поле зрения как приверженец радикальной религиозной идеологии. Он имел судимость за совершение убийства. Под влиянием пропаганды зарубежных боевиков в интернете намеревался совершить подрыв в здании одного из государственных органов. Приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе горючие и иные химические смеси, а также поражающие элементы – болты и гвозди", – сообщил председатель КНБ.

При обыске у задержанного дома изъяли четыре емкости с готовой взрывчаткой и другие улики, доказывающие факт подготовки к теракту.

"Второй теракт был предотвращен за рубежом. Оперативники КНБ получили первичные данные о планируемой акции. Незамедлительно были проинформированы соответствующие службы иностранного государства. Материалы в ходе совместной проверки нашли свое подтверждение, акция была предупреждена", – поделился Сагимбаев.

Он отметил, что терроризм не имеет границ, поэтому вопросы обмена информацией с зарубежными спецслужбами очень важны.

29 мая 2024 года председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о том, что с начала года предотвращены два теракта, в том числе один – за рубежом совместно с иностранными партнерами.