Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Детали двух предотвращенных терактов раскрыл глава КНБ РК

Детали терактов раскрыл глава КНБ РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 14:10 Фото: КНБ РК
Глава Комитета национальной безопасности РК Ермек Сагимбаев раскрыл детали двух предотвращенных терактов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Сагимбаев агентству Kazinform, первый теракт силовики сорвали в Актау.

"Этому предшествовала тщательная оперативная разработка. Один из жителей города попал в поле зрения как приверженец радикальной религиозной идеологии. Он имел судимость за совершение убийства. Под влиянием пропаганды зарубежных боевиков в интернете намеревался совершить подрыв в здании одного из государственных органов. Приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе горючие и иные химические смеси, а также поражающие элементы – болты и гвозди", – сообщил председатель КНБ.

При обыске у задержанного дома изъяли четыре емкости с готовой взрывчаткой и другие улики, доказывающие факт подготовки к теракту.

"Второй теракт был предотвращен за рубежом. Оперативники КНБ получили первичные данные о планируемой акции. Незамедлительно были проинформированы соответствующие службы иностранного государства. Материалы в ходе совместной проверки нашли свое подтверждение, акция была предупреждена", – поделился Сагимбаев.

Он отметил, что терроризм не имеет границ, поэтому вопросы обмена информацией с зарубежными спецслужбами очень важны.

29 мая 2024 года председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о том, что с начала года предотвращены два теракта, в том числе один – за рубежом совместно с иностранными партнерами.

Читайте также

В Акмолинской области замакима и руководитель аппарата решили спор кулаками
Чиновники подрались в акимате в Акмолинской области
Дворец Республики, фонтан, Алматы
Бассейн вместо фонтана: суд Алматы поставил точку по гостинице "Казахстан"
Алматы, молнии, фотографии
Страшно красиво: фотограф "поймал" мощные молнии в Алматы
Ирина Капитанова
Сагимбаев Ермек КНБ Казахстан 2024 год Теракты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: