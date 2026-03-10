#Референдум-2026
Мир

Футболисткам Ирана предоставили политическое убежище

Иранские футболистки получили убежище, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 18:01 Фото: X/mundopelotanet
10 марта власти Австралии оформили гуманитарные визы пятерым иранским футболисткам, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал министр внутренних дел Австралии Тони Берк на своей странице в Facebook. С его слов, переговоры с футболистками о предоставлении убежища велись в течение нескольких дней. Убежище было предоставлено Ганбари, Захре Сарбали Алише, Моне Хамуди, Атефе Рамезанизаде и Фатиме Пасандиде.

"Пять спортсменок были доставлены в безопасное место австралийской федеральной полицией, где они остаются под защитой", – рассказал глава МВД Австралии.

"Эти женщины – отличные спортсменки, замечательные люди, и они будут чувствовать себя в Австралии как дома", – сказал Берк.

Фото: Facebook/burke.tony.mp

Несколько игроков женской сборной Ирана по футболу попросили международной защиты во время Кубка Азии среди женщин в Австралии после того, как команда оказалась в центре скандала из-за отказа петь национальный гимн перед одним из матчей. Впоследствии за спортсменок заступился президент США Дональд Трамп.

Фото Алия Абди
Алия Абди
