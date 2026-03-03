Футболистки Ирана не захотели петь гимн своей страны

Вечером 2 марта во время стартового матча Кубка Азии на стадионе Cbus Super Stadium в Австралии женская сборная Ирана по футболу отказалась петь национальный гимн, сообщает Zakon.kz.

Футболистки выстроились в традиционную линию перед матчем против Южной Кореи. Однако когда зазвучал гимн Ирана, спортсменки просто смотрели прямо перед собой и практически не двигались. Об этом пишет Fox News.

Со стороны трибун были слышны выкрики, а позднее на стадионе раздались аплодисменты. Главный тренер сборной Ирана Марзие Джафари также наблюдала за молчанием своей команды с боковой линии поля и улыбалась.

🚨BREAKING: The Iranian women's football team has just REFUSED to sing the the national anthem of the Islamic Regime



To the brainwashed liberal women in the West: This is what feminism looks like.



They are incredibly brave! pic.twitter.com/CeSzGrie7P — Inevitable West (@Inevitablewest) March 3, 2026



В соцсетях считают, что так девушки выразили свой протест против режима. Среди многочисленных комментаторов были и те, кто осудили поведение иранок, называя его неспортивным.

"У них в стране люди гибнут. Эти мячик пинают и протестуют из-за бугра. Очень удобно, конечно", – отметили в комментариях.

Что касается самого матча, то иранки проиграли соперницам из Южной Кореи со счетом 0:3.

После игры главный тренер сборной Ирана и футболистки отказались отвечать на вопросы журналистов о военных ударах по Ирану и смерти верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. К слову, нынешний иранский гимн был принят после его прихода к власти.

С 1 марта Катарская футбольная ассоциация объявила о переносе всех турниров, соревнований и матчей.