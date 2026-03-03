#Референдум-2026
Спорт

Футболистки Ирана не захотели петь гимн своей страны

Иран - Южная Корея, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 02:02 Фото: Facebook/AFCAsianCup
Вечером 2 марта во время стартового матча Кубка Азии на стадионе Cbus Super Stadium в Австралии женская сборная Ирана по футболу отказалась петь национальный гимн, сообщает Zakon.kz.

Футболистки выстроились в традиционную линию перед матчем против Южной Кореи. Однако когда зазвучал гимн Ирана, спортсменки просто смотрели прямо перед собой и практически не двигались. Об этом пишет Fox News.

Со стороны трибун были слышны выкрики, а позднее на стадионе раздались аплодисменты. Главный тренер сборной Ирана Марзие Джафари также наблюдала за молчанием своей команды с боковой линии поля и улыбалась.

В соцсетях считают, что так девушки выразили свой протест против режима. Среди многочисленных комментаторов были и те, кто осудили поведение иранок, называя его неспортивным.

"У них в стране люди гибнут. Эти мячик пинают и протестуют из-за бугра. Очень удобно, конечно", – отметили в комментариях.

Что касается самого матча, то иранки проиграли соперницам из Южной Кореи со счетом 0:3.

Фото: Facebook/AFCAsianCup

После игры главный тренер сборной Ирана и футболистки отказались отвечать на вопросы журналистов о военных ударах по Ирану и смерти верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. К слову, нынешний иранский гимн был принят после его прихода к власти.

С 1 марта Катарская футбольная ассоциация объявила о переносе всех турниров, соревнований и матчей.

Алия Абди
Алия Абди
