Спорт

Знаменосец сборной Казахстана добыл первую медаль для страны на Паралимпиаде-2026

Параспорт Медаль Олимпиады-2026, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 18:09 Фото: Instagram/khamitovyg
10 марта на зимних Паралимпийских играх в Италии казахстанский спортсмен Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по паралыжным гонкам, сообщает Zakon.kz.

Эта награда стала первой для сборной Казахстана на нынешней Паралимпиаде-2026, и принес ее знаменосец нашей команды Ербол Хамитов, который отличился в лыжных гонках (сидя) на дистанции 1500 метров.

Как информирует пресс-служба НОК РК, наш пара спортсмен показал третий результат в спринте со временем 2:29.9.

А победу здесь одержал Цзысюй Лю (Китай) – 2:28.9. Вторым на финише оказался Кристиан Вестемайер (Бразилия) – 2:29.6.

Зимние Паралимпийские игры-2026 в Италии продлятся до 16 марта, где принимают участие более 600 спортсменов из 56 стран, которые разыгрывают 79 комплектов медалей.

Сборная Казахстана выступает в состязаниях по пара лыжным гонкам и пара биатлону. В состав нашей делегации вошли: Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин, Анна Грачёва, Нурлан Алимулы и Денис Кобаль.

