Жизнь в заточении: собака три года провела под землей

В Китае спасли собаку, которая три года жила под землей в узкой шахте. Выжило животное благодаря местным жителям, которые регулярно приносили ему еду, передает Zakon.kz.

Как сообщает газета Shanghai Daily, инцидент произошел в городе Яньтай. Волонтеры неоднократно пытались достать собаку самостоятельно, но из-за глубины и тесного пространства сделать это не удавалось.

В итоге вытащить пса удалось профессиональным спасателям. Один из них при помощи металлического шеста с петлей сумел зафиксировать испуганное животное.

"Пока он удерживал собаку, второй спасатель спустился в шахту, укутал ее в плед и передал наверх. После этого животное поместили в клетку и отвезли в ветеринарную клинику", – пишет издание.

Осмотр показал, что длительное пребывание под землей сказалось на состоянии животного. У собаки обнаружили проблемы с кожей на ушах, атрофию мышц лап и серьезные нарушения зрения. Сейчас она проходит лечение под наблюдением ветеринаров.

