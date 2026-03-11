#Референдум-2026
Мир

Фермер разрезал утку и неожиданно нашел внутри целое состояние

утка, золото, Китай, находка, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 00:22 Фото: pixabay
Житель провинции Хунань обнаружил золотые самородки внутри утки, выращенной на собственной ферме. Когда мужчина забил одну из птиц и начал разделывать тушку, в желудке он заметил небольшие желтые крупинки. Их вес составил около десяти граммов, передает Zakon.kz.

По данным издания South China Morning Post, фермер по фамилии Лю разводит уток на свободном выгуле у реки. И как выяснилось, именно в этом районе ранее велась добыча золота.

"Мужчина собрал находку и отдал ее на проверку специалистам. Экспертиза подтвердила, что это настоящее золото. Стоимость находки оценили примерно в 12 тысяч юаней (примерно 850 тыс.тенге)", – пишет издание.

По словам специалистов, утка могла проглотить золотые крупицы вместе с речным илом. Металл не переваривается и обычно выходит из организма естественным путем, не причиняя птицам вреда. Тем не менее слишком крупные фрагменты могут вызвать непроходимость кишечника.

Ранее, кореспондент Zakon.kz выясняла почему алматинцы все чаще замечают "незнакомых" птиц в городе.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
