Фермер разрезал утку и неожиданно нашел внутри целое состояние

Житель провинции Хунань обнаружил золотые самородки внутри утки, выращенной на собственной ферме. Когда мужчина забил одну из птиц и начал разделывать тушку, в желудке он заметил небольшие желтые крупинки. Их вес составил около десяти граммов, передает Zakon.kz.

По данным издания South China Morning Post, фермер по фамилии Лю разводит уток на свободном выгуле у реки. И как выяснилось, именно в этом районе ранее велась добыча золота.

"Мужчина собрал находку и отдал ее на проверку специалистам. Экспертиза подтвердила, что это настоящее золото. Стоимость находки оценили примерно в 12 тысяч юаней (примерно 850 тыс.тенге)", – пишет издание.

По словам специалистов, утка могла проглотить золотые крупицы вместе с речным илом. Металл не переваривается и обычно выходит из организма естественным путем, не причиняя птицам вреда. Тем не менее слишком крупные фрагменты могут вызвать непроходимость кишечника.

