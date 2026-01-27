Почему алматинцы все чаще замечают "незнакомых" птиц в городе

Жители Алматы нередко замечают необычных птах в мегаполисе. Взгляд любителей живой природы привлекает непривычный окрас пернатых, которых ранее они не замечали. Zakon.kz обратился к экспертам, чтобы узнать, изменилось ли видовое разнообразие птиц.

В городской среде южной столицы обитают примерно от 150 до 200 видов птиц. Климатические условия Алматы, включая мягкие зимы и наличие незамерзающих водоемов, благоприятны для обитания многих разновидностей пернатых, а также их зимовки. Соседствуя с человеком в ежедневной жизни мегаполиса, птицы комфортно себя чувствуют, а люди, наблюдая за ними, интересуются новыми представителями крылатых, часто задаваясь вопросом в соцсетях: что это за непривычная глазу птица и почему ранее ее не было видно?

Жители мегаполиса обратились в редакцию с вопросом, не узнав на одной из улиц города темно-коричневую птицу, что это за разновидность, а также интересовались, поселились ли в нашем городе новые птахи. По их описанию, сходство птицы было с окрасом всем знакомого воробья, но эта особь была крупнее. Также некоторые алматинцы интересуются, куда делись трясогузки. Мы обратились в лабораторию орнитологии и герпетологии Института зоологии КН МНВО РК города Алматы и к другим специалистам, чтобы задать все эти вопросы и разобраться, есть ли появившиеся особи и какие птицы могли покинуть наш город.

Самочка черного дрозда. Фото: предоставлено Викторией Скляренко

Как рассказала орнитолог, младший научный сотрудник института Айжан Ташимова, ситуация с орнитофауной определенно изменилась, так как последние данные по видовому составу были собраны и проанализированы более 50 лет назад. Тогда наблюдения ученых за птицами были описаны в книге Ивана Бородихина 1968 года выпуска, где представлено около 150 видов птиц.

"Ситуация уже кардинально отличается. В Алматы появилось больше застроек, стала выше зашумленность. Уменьшились площади сельской местности, которую предпочитают горлицы, воробьи, скворцы и прочие птицы. В целом проводятся отдельные наблюдения по определенным видам птиц, в том числе по гнездованию их в черте города. К примеру, таких редких и исчезающих животных, как Синяя птица (Myophonus caeruleus)", – сказала специалист.

Расписная синичка. Фото: предоставлено Викторией Скляренко

Если обратиться к базам данных любителей, к примеру, у нескольких проектов бердвотчеров Алматы, то за последнее десятилетие наблюдатели за птицами зарегистрировали около 200 видов, отметила представитель института.

"Летом наблюдается около 100-150 видов птиц. Но тут нельзя точно сказать, кто гнездится, а кто просто остается на лето. А зимой – около 70 разновидностей", – сказала ученая.

По словам орнитолога, в основном на зимовку прилетают врановые: серые вороны, грачи и различные вьюрковые – зяблики, юрки, коноплянки. С гор иногда спускается арчевый дубонос и прочие виды птиц. А также некоторые утки, белокрылый дятел, зимняк и другие.

"По-нашему мнению, численность майны в Алматы не меняется. А на вопрос, куда делись трясогузки, отвечу так: бело-черненькие трясогузки, обитающие в Алматы, – это на самом деле маскированная трясогузка (Motacilla personata), и в холодное время она улетает в Центральную Азию, Индию на зимовку". Айжан Ташимова

Как объяснила председатель общественного объединения "Любители птиц Казахстана" Виктория Скляренко, коричневыми птицами "крупнее воробьев" могут быть самки черного дрозда. Это фоновый вид в нашем городе.

Дрозд деряба. Фото: предоставлено Викторией Скляренко

А могут быть – бурые оляпки, если эту птицу прохожие встретили на горных реках.

Бурая оляпка. Фото: предоставлено Викторией Скляренко

Также, возможно, это и перелетные птицы, которые сейчас находятся в нашем городе, такие как свиристель. Но они больше с цветным оперением.

"Фоновыми пернатыми города Алматы, то есть обыкновенными птицами, которых можно встретить в городе круглогодично, являются большие синицы, кольчатые горлицы, обыкновенные майны, черные дрозды и сизые голуби". Виктория Скляренко

Красношапочный вьюрок, ушастая сова, арчовый дубонос. Фото: предоставлено Викторией Скляренко

Также в алматинских парках постоянно живут и размножаются ястребы-перепелятники, ушастые совы, черные вороны, на городских реках – синие птицы, обыкновенные и бурые оляпки.

"Оляпки ловят мелких рачков и рыб летом и зимой в студеных горных реках. В частном городском секторе встречаются домовые и полевые воробьи, малые горлицы. Осенью и весной проходят пролеты птиц в теплые страны и обратно, тогда здесь можно встретить самых необычных птиц, биотопы проживания которых отличны от городских. Так за все время наблюдений только в сквере близ площади Республики зарегистрировано около 100 видов птиц". Виктория Скляренко

Большинство пернатых, которых жители встречают в парках Алматы зимой, спускаются к нам с гор. Это дрозды-дерябы, арчовые дубоносы, арчовые чечевицы, желтоголовые корольки – самая маленькая наша птичка, весом 4-8 граммов.

Арчовая чечевица. Фото: предоставлено Викторией Скляренко

Также клесты-еловики, красношапочные вьюрки, белые лазоревки, седоголовые щеглы, пищухи, красноспинные горихвостки и самые красивые птички наших гор – расписные синички.

Осенью в город с севера страны прилетают грачи и серые вороны. По этому признаку сразу становится ясно – зима в Алматы не за горами. Из мелких перелетных птиц в южной столице зимуют юрки, зяблики и в самые студеные зимы – обыкновенные чечетки, из птиц покрупнее – белые цапли, большие и малые бакланы, обыкновенные кряквы, восточные канюки.

Зяблик, юрок. Фото: предоставлено Викторией Скляренко

Долго на пролете остаются в мегаполисе свиристели – пока не опустошат плодовые деревья, потом они летят дальше, туда, где есть корм.

"Нельзя однозначно утверждать, что птиц в городе стало меньше. Скорее, поменялся для нас привычный с детства видовой состав. Но также нельзя отрицать и пагубного влияния урбанизации на численность птиц. К примеру, со стрижкой газонов перестали вызревать травы, зерна которых служат основным кормом воробьям. Прореживание кустов и деревьев в парках делает невозможным для пернатых постройку гнезда в укромных местах. Закрытие городских рек на реконструкцию уничтожает привычные места гнездования горных трясогузок. Хотелось бы, чтобы в планах по озеленению имелись посадки растений, плодами которых птицы могли бы подкармливаться зимой", – заключила любитель птиц.

Желтоголовый королек. Фото: предоставлено Викторией Скляренко

Таким образом, орнитологическая картина Алматы сегодня – это живой и постоянно меняющийся организм. Город остается важным убежищем для сотен видов птиц, в том числе зимующих и пролетных. Но одновременно становится пространством испытаний для тех, кто не успевает приспособиться к стремительной урбанизации.

Ястреб-перепелятник. Фото: предоставлено Викторией

Исчезновение привычных биотопов, сокращение зеленых зон, шум и активная застройка постепенно трансформируют привычный для горожан "птичий" пейзаж. При этом внимательный взгляд алматинцев все чаще замечает новых пернатых соседей – как знак того, что природа не уходит, а адаптируется. От того, насколько бережно и продуманно будет развиваться мегаполис, зависит, сохранит ли Алматы свое богатое видовое разнообразие и останется ли городом, где птицы не только пролетают, но и живут.