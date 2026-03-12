Невероятную скорость развило китайское судно, уходя от ракетного обстрела в Ормузском проливе
Как пишет "Российская газета", судно под флагом Панамы вышло из порта Джубайль в Саудовской Аравии 9 марта. Утром 11 марта оно было в Ормузском проливе, где экипаж стал свидетелем удара иранских ракет по двум оказавшимся поблизости танкерам.
Танкеры запылали, экипажи стали эвакуироваться. Китайское судно ракеты не тронули. Но после атаки Heilan Journey сбавил ход, развернулся и пошел от места происшествия с рекордной скоростью.
Согласно данным сервиса наблюдения за морским трафиком, в течение двух часов 190-метровое судно выдавало 21,5 узла – почти вдвое больше паспортной скорости 12,5 узла. Сейчас Heilan Journey стоит на якоре у входа в пролив.
🔴 Video | The #Chinese 🇨🇳 bulk carrier "Heilan Journey" was suddenly forced to change course near the Strait of Hormuz after nearby vessels were reportedly struck by #Iranian missiles.
Другие источники пишут, что после атаки загорелось грузовое судно под флагом Таиланда, которое, по заявлению КСИР Ирана, проигнорировало предупреждения и прошло через Ормузский пролив.
Ранее сообщалось, что при ограничении судоходства в Ормузском проливе Иран сделал исключение для судов России, Китая и Индии.
1 марта 2026 года сообщалось, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Иран ввел блокаду Ормузского пролива. 11 марта телеканал CNN раскрыл, что Иран начал устанавливать там мины. Дональд Трамп из-за этого сделал жесткое заявление, пригрозив Ирану расправой.