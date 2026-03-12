#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Мир

Невероятную скорость развило китайское судно, уходя от ракетного обстрела в Ормузском проливе

китайский корабль, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 16:53 Фото: Facebook/Haneen Shipping & Trading Pvt. Ltd
Китайский балкер Heilan Journey показал рекордную скорость, уходя из района удара ракет в Ормузском проливе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Российская газета", судно под флагом Панамы вышло из порта Джубайль в Саудовской Аравии 9 марта. Утром 11 марта оно было в Ормузском проливе, где экипаж стал свидетелем удара иранских ракет по двум оказавшимся поблизости танкерам.

Танкеры запылали, экипажи стали эвакуироваться. Китайское судно ракеты не тронули. Но после атаки Heilan Journey сбавил ход, развернулся и пошел от места происшествия с рекордной скоростью.

Согласно данным сервиса наблюдения за морским трафиком, в течение двух часов 190-метровое судно выдавало 21,5 узла – почти вдвое больше паспортной скорости 12,5 узла. Сейчас Heilan Journey стоит на якоре у входа в пролив.

Другие источники пишут, что после атаки загорелось грузовое судно под флагом Таиланда, которое, по заявлению КСИР Ирана, проигнорировало предупреждения и прошло через Ормузский пролив.

Ранее сообщалось, что при ограничении судоходства в Ормузском проливе Иран сделал исключение для судов России, Китая и Индии.

1 марта 2026 года сообщалось, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Иран ввел блокаду Ормузского пролива. 11 марта телеканал CNN раскрыл, что Иран начал устанавливать там мины. Дональд Трамп из-за этого сделал жесткое заявление, пригрозив Ирану расправой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Иран начал устанавливать мины в Ормузском проливе
06:58, 11 марта 2026
Иран начал устанавливать мины в Ормузском проливе
Турция ищет альтернативы на случай закрытия Ормузского пролива
07:30, 23 июня 2025
Турция ищет альтернативы на случай закрытия Ормузского пролива
Иран ввел блокаду Ормузского пролива: возможно подорожание нефти
07:40, 01 марта 2026
Иран ввел блокаду Ормузского пролива: возможно подорожание нефти
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
23:42, 12 марта 2026
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
23:29, 12 марта 2026
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
23:15, 12 марта 2026
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
"Просто отстой": топовый американский файтер раскритиковал турнир UFC в Белом доме
22:46, 12 марта 2026
"Просто отстой": топовый американский файтер раскритиковал турнир UFC в Белом доме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: