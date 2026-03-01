Иран ввел блокаду Ормузского пролива: возможно подорожание нефти

Движение нефтетанкеров в Ормузском проливе на юге Ирана фактически полностью остановилось. Об этом пишет иранское агентство Fars в Telegram-канале со ссылкой на данные международных мониторинговых систем, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, по данным Управления энергетической информации США (EIA) на 2026 год, через пролив проходит около 20-30% от всего объема нефти, потребляемой планетой ежедневно.

По данным ТАСС, в связи с этим стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE может подскочить на 20 долларов за баррель, когда торги возобновятся 2 марта, при условии, если за 1 марта не будет отмечено снижение напряженности вокруг Ирана.

Об этом говорится в анализе консалтинговой компании Rystad Energy, полученном ТАСС.

Ранее стало известно, что, по данным государственного телевидения Ирана, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США.