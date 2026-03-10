Последствия будут такими, каких мир еще не видел: Трамп угрожает Ирану

Президент США Дональд Трамп сделал жесткое заявление, пригрозив Ирану жесткой расправой, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети Truth Social он пригрозил, что в случае, если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе, то Соединенные Штаты требуют, чтобы "они были убраны немедленно".





"Если по какой-либо причине мины были размещены и не будут немедленно удалены, военные последствия для Ирана будут такими, каких мир еще не видел. Если же, напротив, они уберут то, что могло быть установлено, это станет огромным шагом в правильном направлении. Кроме того, мы используем те же технологии и ракетные возможности, которые применялись против наркоторговцев, чтобы навсегда уничтожать любое судно или лодку, пытающиеся установить мины в Ормузском проливе. С ними будут разбираться быстро и жестко. Будьте осторожны!" – написал Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что военная операция против Ирана подходит к концу.