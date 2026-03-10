#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Мир

Последствия будут такими, каких мир еще не видел: Трамп угрожает Ирану

Дональд Трамп открыто угрожает Ирану, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 01:53 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Президент США Дональд Трамп сделал жесткое заявление, пригрозив Ирану жесткой расправой, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети Truth Social он пригрозил, что в случае, если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе, то Соединенные Штаты требуют, чтобы "они были убраны немедленно".


"Если по какой-либо причине мины были размещены и не будут немедленно удалены, военные последствия для Ирана будут такими, каких мир еще не видел. Если же, напротив, они уберут то, что могло быть установлено, это станет огромным шагом в правильном направлении. Кроме того, мы используем те же технологии и ракетные возможности, которые применялись против наркоторговцев, чтобы навсегда уничтожать любое судно или лодку, пытающиеся установить мины в Ормузском проливе. С ними будут разбираться быстро и жестко. Будьте осторожны!" – написал Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что военная операция против Ирана подходит к концу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Трамп сделал новые заявления по Ирану
03:50, 02 марта 2026
Трамп сделал новые заявления по Ирану
Трамп выдвинул ультиматум Ирану: Будет только хуже
16:42, 13 июня 2025
Трамп выдвинул ультиматум Ирану: Будет только хуже
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию за мир между Израилем и Ираном
21:34, 24 июня 2025
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию за мир между Израилем и Ираном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: