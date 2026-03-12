#Референдум-2026
Мир

16 таинственных сообщений: "Радиостанции судного дня" снова в центре внимания

радиостанция судного дня вновь дала повод для споров, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 20:31 Фото: freepik
16 сообщений прозвучало в эфире "Радиостанции судного дня" 12 марта, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на странице "УВБ-76 логи" в Telegram-канале, отслеживающей активность радиостанции.

Расшифровщики отметили, что среди сообщений звучали слова: кобочелн, голубей, примусный, режоруан и росчерк. Пока эксперты не разгадали данное послание.

"Радиостанции судного дня" (наиболее известная – УВБ-76, "Жужжалка") – это загадочные военные радиостанции, работающие на коротких волнах (частоте 4625 кГц) с 1970-х годов. Они круглосуточно транслируют монотонный звук, прерывающийся зашифрованными голосовыми сообщениями. Считаются средствами связи для передачи приказов в чрезвычайных ситуациях.

Ранее таинственная "Радиостанция Судного дня" вновь дала повод для споров в Сети.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
