16 таинственных сообщений: "Радиостанции судного дня" снова в центре внимания

16 сообщений прозвучало в эфире "Радиостанции судного дня" 12 марта, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на странице "УВБ-76 логи" в Telegram-канале, отслеживающей активность радиостанции.

Расшифровщики отметили, что среди сообщений звучали слова: кобочелн, голубей, примусный, режоруан и росчерк. Пока эксперты не разгадали данное послание.

"Радиостанции судного дня" (наиболее известная – УВБ-76, "Жужжалка") – это загадочные военные радиостанции, работающие на коротких волнах (частоте 4625 кГц) с 1970-х годов. Они круглосуточно транслируют монотонный звук, прерывающийся зашифрованными голосовыми сообщениями. Считаются средствами связи для передачи приказов в чрезвычайных ситуациях.

