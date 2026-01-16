#Казахстан в сравнении
События

Таинственная "Радиостанция Судного дня" вновь дала повод для споров в сети

радиостанция судного дня вновь дала повод для споров, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 18:49 Фото: pixabay
Военная радиостанция – УВБ-76, или "Радиостанция Судного дня", вещающая с 1976 года, вновь дала пищу для обсуждения пользователям соцсетей, которые считают послания закодированной информацией о мировых событиях, сообщает Zakon.kz.

В этот раз, по данным станции Telegram-канал "УВБ-76 логи", в эфире прозвучало слово "пожарник".

Как уточняется, сообщение прозвучало в 17:40 по времени Астаны.

"НЖТИ 45061 ПОЖАРНИК 0573 2683", – прозвучало в эфире.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 июня 2025 года на радиоволне прозвучало слово "вдохокол".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
