"Радиостанция Судного дня" передала новое загадочное сообщение

Фото: pixabay

Военная радиостанция – УВБ-76 или "Радиостанция Судного дня" вещает с 1976 года. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями. Недавно в его эфире прозвучало новое послание, сообщает Zakon.kz.

О том, что "Радиостанция Судного дня" передала в эфир новое загадочное сообщение пишет Telegram-канал "УВБ-76 логи". "В ночь на 26 июня на радиоволне прозвучало слово – "вдохокол", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что ученые уточнили время конца света. По оценкам специалистов, если мы не сумеем ограничить глобальное потепление до 1,5°C, нам могут грозить серьезные последствия уже в ближайшие десятилетия.

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