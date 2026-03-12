#Референдум-2026
Мир

Жителей турецкой столицы напугало сильное землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 02:59 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
В Анкаре, столице Турции, произошло землетрясение. Жители некоторых ее районов в панике выбежали на улицу из зданий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lenta.ru, магнитуда сейсмособытия составила 4,1. Это специалисты считают ощутимым землетрясением.

По данным местных сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в провинции Хаймана, которая находится к югу от Анкары.

Очаг явления залегал на глубине 7,74 км. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Власти и экстренные службы держат ситуацию на контроле.

Ранее мы писали о том, что 16 сообщений прозвучало в эфире "Радиостанции судного дня" 12 марта.

Аксинья Титова
