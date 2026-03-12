Жителей турецкой столицы напугало сильное землетрясение
В Анкаре, столице Турции, произошло землетрясение. Жители некоторых ее районов в панике выбежали на улицу из зданий, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Lenta.ru, магнитуда сейсмособытия составила 4,1. Это специалисты считают ощутимым землетрясением.
По данным местных сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в провинции Хаймана, которая находится к югу от Анкары.
Очаг явления залегал на глубине 7,74 км. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Власти и экстренные службы держат ситуацию на контроле.
