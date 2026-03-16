Жителей Турции сотрясло новое землетрясение
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Днем 16 марта в акватории Средиземного моря в Турции сейсмологи засекли землетрясение магнитудой 4,8, сообщает Zakon.kz.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на информацию, предоставленную Управлением по борьбе со стихийными бедствиями при правительстве Турции (AFAD), cейсмические толчки зарегистрированы в 11:46 по казахстанскому времени.
Эпицентр залегал на глубине 15 км. Пострадавших и разрушений не обнаружено.
Ранее сообщалось, что жителей турецкой столицы тоже напугало сильное землетрясение. Жители некоторых ее районов в панике выбежали на улицу из зданий.
