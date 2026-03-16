Мир

Жителей Турции сотрясло новое землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 03:30 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Днем 16 марта в акватории Средиземного моря в Турции сейсмологи засекли землетрясение магнитудой 4,8, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на информацию, предоставленную Управлением по борьбе со стихийными бедствиями при правительстве Турции (AFAD), cейсмические толчки зарегистрированы в 11:46 по казахстанскому времени.

Эпицентр залегал на глубине 15 км. Пострадавших и разрушений не обнаружено.

Ранее сообщалось, что жителей турецкой столицы тоже напугало сильное землетрясение. Жители некоторых ее районов в панике выбежали на улицу из зданий.

Аксинья Титова
Читайте также
Новое землетрясение произошло у берегов Турции
05:36, 17 марта 2023
Новое землетрясение произошло у берегов Турции
Жителей Турции встревожило ощутимое землетрясение
20:43, 09 марта 2026
Жителей Турции встревожило ощутимое землетрясение
Как жители Турции пережили очередное сильное землетрясение
15:25, 16 октября 2024
Как жители Турции пережили очередное сильное землетрясение
Последние
Популярные
Читайте также
"Буду пересматривать": Соболенко в восторге от своего победного удара в матче с Рыбакиной
03:21, 17 марта 2026
"Буду пересматривать": Соболенко в восторге от своего победного удара в матче с Рыбакиной
Рыбакина объяснила, почему Соболенко оказалась сильнее в решающий момент
02:48, 17 марта 2026
Рыбакина объяснила, почему Соболенко оказалась сильнее в решающий момент
Чемпион Almaty Open опубликовал пост по итогам финала в Индиан-Уэллсе
02:20, 17 марта 2026
Чемпион Almaty Open опубликовал пост по итогам финала в Индиан-Уэллсе
Казахстанские теннисисты узнали имена соперников на "Мастерсе" в Майами
01:46, 17 марта 2026
Казахстанские теннисисты узнали имена соперников на "Мастерсе" в Майами
