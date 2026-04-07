Обратная сторона Луны, загадочные вспышки: астронавты сняли то, что невозможно увидеть с Земли

Миссия "Артемида II" завершила исторический семичасовой облет Луны, запечатлев ее обратную сторону, сообщает Zakon.kz.

Уникальный снимок ночного светила – поверхность, которую обычные земляне не увидят никогда – уже доступен всем.

"В этом виде Луны, близкая сторона (полушарие, которое мы видим с Земли), видна в верхней половине диска. Его можно определить по темным пятнам. Это древние потоки лавы с ранних времен в истории Луны, когда она была вулканически активной. Большой кратер, который появляется под потоками лавы, темный в центре, является Восточным бассейном, кратер шириной почти 965 км, который раздвигается по близким и дальним сторонам Луны, что частично видно с Земли на краю Луны. На этом снимке у нас полный вид на кратер. Все, что ниже кратера, – это дальняя сторона, полушарие, которое мы не видим с Земли, потому что Луна вращается вокруг своей оси с той же скоростью, что и вращается вокруг нас. Левая сторона Луны гораздо более однородно серая. Имеет небольшие диски и кратеры, но цвет поверхности они не меняют", – описали фото в NASA.

Отмечается, что астронавты миссии установили рекорд по расстоянию от Земли, пройденному человеком, превзойдя расстояние, пройденное "Аполлоном-13", – 400 171 км.

Когда "Орион" проходил за Луной, произошло максимальное сближение на высоте около 6 545,202 км над поверхностью. Две минуты спустя экипаж достиг максимального расстояния миссии от Земли – 406 771 км.

Пролетая над обратной стороной Луны, экипаж фотографировал и описывал особенности рельефа, включая ударные кратеры, древние лавовые потоки, а также трещины и хребты на поверхности, образовавшиеся в процессе медленной эволюции Луны. Они также отмечали различия в цвете, яркости и текстуре.

Экипаж также стал свидетелем "захода Земли" – момента, когда Земля опустилась за лунный горизонт, когда Орион двигался позади Луны, и "восхода Земли", когда космический аппарат появился с противоположного края Луны.

Затем экипаж стал свидетелем почти часового солнечного затмения, когда космический аппарат, Луна и Солнце выстроились в одну линию.

"Во время затмения у экипажа появилась возможность понаблюдать за некоторыми редко наблюдаемыми явлениями, которые видны только на неосвещенной части Луны. Они сообщили о шести вспышках света, вызванных падением метеороидов на лунную поверхность со скоростью в несколько тысяч миль в час", – пишет NASA.

2 апреля 2026 года с площадки Космического центра им. Кеннеди во Флориде стартовала ракета Space Launch System (SLS) с пилотируемым кораблем Orion. Это первая за более чем 50 лет после миссии Apollo 17 отправка астронавтов к Луне.