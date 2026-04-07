#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Мир

Обратная сторона Луны, загадочные вспышки: астронавты сняли то, что невозможно увидеть с Земли

миссия к Луне, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 11:09 Фото: NASA
Миссия "Артемида II" завершила исторический семичасовой облет Луны, запечатлев ее обратную сторону, сообщает Zakon.kz.

Уникальный снимок ночного светила – поверхность, которую обычные земляне не увидят никогда – уже доступен всем.

"В этом виде Луны, близкая сторона (полушарие, которое мы видим с Земли), видна в верхней половине диска. Его можно определить по темным пятнам. Это древние потоки лавы с ранних времен в истории Луны, когда она была вулканически активной. Большой кратер, который появляется под потоками лавы, темный в центре, является Восточным бассейном, кратер шириной почти 965 км, который раздвигается по близким и дальним сторонам Луны, что частично видно с Земли на краю Луны. На этом снимке у нас полный вид на кратер. Все, что ниже кратера, – это дальняя сторона, полушарие, которое мы не видим с Земли, потому что Луна вращается вокруг своей оси с той же скоростью, что и вращается вокруг нас. Левая сторона Луны гораздо более однородно серая. Имеет небольшие диски и кратеры, но цвет поверхности они не меняют", – описали фото в NASA.

Отмечается, что астронавты миссии установили рекорд по расстоянию от Земли, пройденному человеком, превзойдя расстояние, пройденное "Аполлоном-13", – 400 171 км.

Когда "Орион" проходил за Луной, произошло максимальное сближение на высоте около 6 545,202 км над поверхностью. Две минуты спустя экипаж достиг максимального расстояния миссии от Земли – 406 771 км.

Пролетая над обратной стороной Луны, экипаж фотографировал и описывал особенности рельефа, включая ударные кратеры, древние лавовые потоки, а также трещины и хребты на поверхности, образовавшиеся в процессе медленной эволюции Луны. Они также отмечали различия в цвете, яркости и текстуре.

Экипаж также стал свидетелем "захода Земли" – момента, когда Земля опустилась за лунный горизонт, когда Орион двигался позади Луны, и "восхода Земли", когда космический аппарат появился с противоположного края Луны.

Затем экипаж стал свидетелем почти часового солнечного затмения, когда космический аппарат, Луна и Солнце выстроились в одну линию.

"Во время затмения у экипажа появилась возможность понаблюдать за некоторыми редко наблюдаемыми явлениями, которые видны только на неосвещенной части Луны. Они сообщили о шести вспышках света, вызванных падением метеороидов на лунную поверхность со скоростью в несколько тысяч миль в час", – пишет NASA.

2 апреля 2026 года с площадки Космического центра им. Кеннеди во Флориде стартовала ракета Space Launch System (SLS) с пилотируемым кораблем Orion. Это первая за более чем 50 лет после миссии Apollo 17 отправка астронавтов к Луне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Полет к обратной стороне Луны: NASA готовится ко второй попытке
11:02, 18 февраля 2026
Полет к обратной стороне Луны: NASA готовится ко второй попытке
Впервые в истории на Землю доставлен грунт с обратной стороны Луны
12:00, 25 июня 2024
Впервые в истории на Землю доставлен грунт с обратной стороны Луны
На обратной стороне Луны нашли потухшие вулканы – исследование
07:20, 05 декабря 2024
На обратной стороне Луны нашли потухшие вулканы – исследование
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан получил третьего полуфиналиста на чемпионата Азии по борьбе за день
12:04, Сегодня
Казахстан получил третьего полуфиналиста на чемпионата Азии по борьбе за день
Второй борец из Казахстана вышел в полуфинал чемпионата Азии
11:50, Сегодня
Второй борец из Казахстана вышел в полуфинал чемпионата Азии
Топовый боксёр из Казахстана раскрыл "секрет" нокаута в бою за финал чемпионата Азии
11:48, Сегодня
Топовый боксёр из Казахстана раскрыл "секрет" нокаута в бою за финал чемпионата Азии
Казахские боксёры-супертяжи оспорят "золото" чемпионата Азии в Монголии
11:43, Сегодня
Казахские боксёры-супертяжи оспорят "золото" чемпионата Азии в Монголии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: