В Китае взорвался завод по производству фейерверков: есть погибшие

В Китае в провинции Хунань произошел взрыв на заводе по производству фейерверков, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Xinhua , в результате происшествия по меньшей мере три человека погибли, еще 25 получили ранения.

Инцидент произошел 4 мая около 16:43 по местному времени на предприятии в поселке Гуаньду города уездного уровня Люян. Полиция выясняет причины трагедии, идет следствие.

Ранее появилась информация о том, что освободившийся слон устроил беспорядки в индийском городе. Также мы писали о том, что московский бизнесмен, избивший модель до полусмерти, не дожил до суда.