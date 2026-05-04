Мать и бабушка выкинули из окна девятого этажа 3-летнего малыша и погибли сами

В Калининграде (Россия) нашли тела трехлетнего ребенка и двух женщин 40 и 70 лет. Предварительно, сначала мать и бабушка выбросили несовершеннолетнего из окна квартиры на девятом этаже, а затем скончались сами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, сейчас на месте трагедии работают следователи, которые пока не дали официального заявления насчет инцидента. Известно, что все умершие – из одной семьи.

"Тела двух женщин – 70 лет и 41 года, а также одного ребенка нашли под окнами дома в Ленинградском районе Калининграда. Семья жила на съемной квартире. У бабушки была диагностирована шизофрения. По одной из версий, сначала из окна выпал ребенок, а затем обе женщины скончались. На месте работает СК по Калининградской области. Все обстоятельства выясняются. Возбуждено уголовное дело", – пишут российские СМИ.

