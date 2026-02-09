#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Таразе мать выбросила двух детей из окна пятого этажа

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 12:39 Фото: pexels
В Казнете распространяют страшные новости о происшествии в Таразе. Согласно рассылке, женщина выбросила двух детей из окна пятого этажа, сообщает Zakon.kz.

В ответ на запрос корреспондента в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области заявили, что по данному факту начато досудебное расследование.

"Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания", – уточнили стражи порядка 9 февраля 2026 года.

Также известно, что дети выжили. 2-летний мальчик и 4-летняя девочка находятся в отделении интенсивной терапии.

"Двое несовершеннолетних детей госпитализированы. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Далее отмечено, что уже по результатам всестороннего и объективного расследования будет принято процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства Казахстана.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат.

Почти что аналогичный случай произошел в Павлодаре 30 июля 2025 года. Женщина выбросила двух детей из окна пятого этажа. После чего прыгнула сама. Всех в тяжелом состоянии госпитализировали. За жизнь годовалого малыша медики боролись двое суток, но спасти не смогли. В полиции заявили, что возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство. 14 августа выжившего мальчика выписали из больницы. Из-за сложнейших переломов ему придется заново учиться ходить. Восьмилетний мальчик после выписки категорически отказался возвращаться в город. Уже в ноябре 2025 года стало известно, что казахстанку освободили от уголовной ответственности.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
