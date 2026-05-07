"С нас просто выкачивали деньги": подросток из Кызылорды умер в Индии, не дождавшись лечения

В Индии скончался 16-летний житель Кызылорды, так и не дождавшись лечения от рака. Мать погибшего винит в гибели сына компанию-посредника: по ее словам, за две недели организаторы лишь тратили деньги семьи, намеренно затягивая начало терапии, передает Zakon.kz.

Как сообщает "31 канал", Райхан Маликова, отвезшая сына в Индию с огромной надеждой, сейчас раздавлена горем. По ее словам, потеря ребенка – не единственная беда: она утверждает, что стала жертвой недобросовестных посредников.

В начале апреля 16-летнему Сункару Сабиту диагностировали рак яичка, и, поскольку отечественная медицина оказалась бессильна, семья обратилась в шымкентскую компанию-посредник для выезда за рубеж. Однако, по словам матери, вместо спасения сына фирма лишь опустошала ее карманы.

"Думаю, ушло около 15-20 млн тенге. Точную сумму сейчас назвать не могу. Брала кредиты, продавала имущество, люди собрали еще 2-3 млн тенге. В итоге мы не получили никакого лечения, ничего не было сделано. С нас просто выкачивали деньги: то на одно, то на другое. Деньги – дело наживное, но жизнь сына уже не вернуть", – сообщила мать погибшего Сункара Райхан Маликова.

Райхан Маликова отмечает, что была готова отдать последнее ради спасения ребенка, но индийские врачи так и не успели приступить к лечению. Спустя 12 дней обследований в Индии Сункар Сабит скончался.

В свою очередь руководство компании "Medical Travel", помогавшей с поездкой, заявляет, что не брало с матери ни тиына. Они утверждают, что их услуги оплачивают клиники Индии.

"Нам платит индийская сторона. С пациента фиксированную сумму мы не берем. Если пациент сдает анализ крови – он платит за анализ. Ни я, ни мой переводчик не берем в руки карту пациента. Оплата за ПЭТ/КТ, приемы врачей, МРТ – все производилось ими лично", – отметила учредитель компании "Medical Travel" Гульжазира Ургешбай.

Потерявшая сына женщина обратилась за помощью в прокуратуру.

"Заявление гражданки принято прокуратурой. Пока рано делать выводы о наличии состава преступления и давать полную оценку всем доводам. Будут проведены соответствующие проверки, по результатам которых в установленные сроки будет дана правовая оценка", – заявила официальный представитель прокуратуры Кызылординской области Раушан Майгельдиева.

Как выяснилось, причиной смерти подростка стал не рак, а закупорка кровеносных сосудов (тромбоз). В связи с этим мать погибшего намерена подать жалобу и на казахстанских врачей, которые изначально не выявили это заболевание. 16-летний Сункар Сабит в этом году только поступил в колледж на специальность электрика.

Ранее сообщалось, что в Астане 20-летний парень скончался после визита в стоматологическую клинику. Родственники погибшего Мурата Есболгана обвиняют медицинский персонал в грубой халатности.