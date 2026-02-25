10-летний мальчик почти не спит на протяжении трех лет в Кызылорде

В Кызылорде 10-летний мальчик вот уже три года практически не спит. По словам мамы мальчика, ее сын страдает тяжелой бессонницей и может заснуть только на час за ночь, передает Zakon.kz.

Как сообщает "7 канал", семья не раз обращалась к врачам. Однако все обследования и анализы показали хорошие результаты. Специалисты назначили успокоительные препараты. Но особого эффекта от них нет.

"С каждым днем сын все меньше хочет спать. Мне больно это видеть, я не понимаю, почему так происходит. Спрашиваю его: "Алинур, ты же совсем не спал ночью, ты не устал?", а он отвечает: "Нет, мама, я не устал". Каждая наша ночь, как пытка. Когда я рассказываю об этом врачам, они не верят". Мама мальчика Айнаш Кайпбаева

Сам Алинур тоже измучен тяжелой бессонницей. У него отекшие глаза и он ходит постоянно вялый.

"Я хочу спать, но не могу уснуть. Даже если ложусь рано, все равно засыпаю поздно. Лекарства не помогают. Когда встаю, у меня постоянно болит голова. Иногда кажется, что я видел сон, но смотрю на часы, прошло всего 5-10 минут", – говорит Алинур.

Раньше бессонницу чаще связывали с пожилым возрастом. Но сегодня специалисты все чаще фиксируют ее у детей, и причина во многом кроется в чрезмерном увлечении смартфонами.

