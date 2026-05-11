Пассажиров эвакуировали после возгорания шасси в аэропорту Катманду

Фото: pexels

Инцидент произошел с самолетом Turkish Airlines, выполнявшим рейс из Стамбула в Катманду. По предварительным данным, на лайнере Airbus A330 воспламенилась шина правой основной стойки шасси непосредственно во время приземления, сообщает Zakon.kz.

Специалисты рассматривают несколько версий случившегося, включая жесткую посадку, возможные проблемы с давлением в колесах или техническую неисправность. По факту инцидента начато расследование, сообщает Kathmandu Post. Turkish Airlines: Airbus A330 aircraft, registration TC‑JNP, operating flight TK726 from Istanbul to Kathmandu, landed normally at Tribhuvan International Airport, before smoke was seen from the landing gear while taxiing.



Passengers were evacuated via emergency slides, with no… pic.twitter.com/0hqZ12f28Z — GeoTechWar (@geotechwar) May 11, 2026 "На борту находились 288 человек, среди них 11 членов экипажа. Все пассажиры были эвакуированы с использованием аварийных надувных трапов. По информации авиакомпании, в результате происшествия два человека получили легкие травмы", – пишет издание. Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines насмерть сбил человека на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Денвера.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: