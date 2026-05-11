Пассажиров эвакуировали после возгорания шасси в аэропорту Катманду
Фото: pexels
Инцидент произошел с самолетом Turkish Airlines, выполнявшим рейс из Стамбула в Катманду. По предварительным данным, на лайнере Airbus A330 воспламенилась шина правой основной стойки шасси непосредственно во время приземления, сообщает Zakon.kz.
Специалисты рассматривают несколько версий случившегося, включая жесткую посадку, возможные проблемы с давлением в колесах или техническую неисправность. По факту инцидента начато расследование, сообщает Kathmandu Post.
Turkish Airlines: Airbus A330 aircraft, registration TC‑JNP, operating flight TK726 from Istanbul to Kathmandu, landed normally at Tribhuvan International Airport, before smoke was seen from the landing gear while taxiing.— GeoTechWar (@geotechwar) May 11, 2026
Passengers were evacuated via emergency slides, with no… pic.twitter.com/0hqZ12f28Z
"На борту находились 288 человек, среди них 11 членов экипажа. Все пассажиры были эвакуированы с использованием аварийных надувных трапов. По информации авиакомпании, в результате происшествия два человека получили легкие травмы", – пишет издание.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines насмерть сбил человека на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Денвера.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript