Мир

Пассажирский самолет насмерть сбил мужчину на взлетной полосе в США

самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 12:12
Пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines насмерть сбил человека на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Денвера. Инцидент произошел 8 мая 2026 года. Момент столкновения попал на камеры наблюдения, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном аэропортом видео видно, как человек выходит на взлетно-посадочную полосу и, по всей видимости, начинает пересекать ее пешком. В этот момент по полосе на высокой скорости двигался узкофюзеляжный самолет Airbus A321. После столкновения один из двигателей лайнера загорелся.

На борту находились 224 пассажира и семь членов экипажа.

По данным авиакомпании, после столкновения салон начал заполняться дымом. Пассажир Никил Таланки рассказал местному телеканалу KUSA, что лайнер уже начал отрываться от земли, когда произошел удар.

"Мы тут же спустились вниз, и двигатель загорелся. Кабина полностью заполнилась дымом. Дышать было невероятно трудно", – сказал он.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. В аэропорту сообщили о 12 пострадавших с легкими травмами, пятерых доставили в больницы.

Генеральный директор аэропорта Фил Вашингтон заявил, что погибший был нарушителем периметра и не являлся сотрудником аэропорта. Личность мужчины пока не раскрывают – власти ждут завершения расследования и уведомления родственников.

8 мая самолет Air Astana совершил вынужденную посадку.

