Богатейший человек мира после смерти оставил семье миллионные долги
Как пишет Газета.ru с ссылкой на The Wall Street Journal, в 1990-х Уинник создал телекоммуникационную компанию Global Crossing, которая на фоне интернет-бума быстро стала одной из самых быстрорастущих в мире.
Бизнес строился на идее создания глобальной сети подводных кабелей для передачи интернет-трафика. В тот период Уинник владел одним из самых дорогих домов в США.
СМИ писали, что его состояние было настолько велико, что даже домработница предпринимателя стала миллионершей после того, как он подарил ей акции своей компании. Однако в начале 2000-х Global Crossing столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.
Прогнозы по спросу на телекоммуникационные мощности не оправдались, а крах доткомов лишил компанию ключевых клиентов. В 2002 году фирма подала заявление о банкротстве.
Однако образ жизни семьи Уинника почти не изменился. Сам бизнесмен продолжал жертвовать десятки миллионов долларов на благотворительность. После его смерти выяснилось, что значительная часть имущества находилась в залоге по крупным кредитам.
В 2020 году обеспечением по займам стали Casa Encantada, дом в Малибу, произведения искусства и ювелирные украшения семьи. Позже сумма долга выросла до 155 млн долларов.
Вдова бизнесмена Карен Уинник заявила в суде, что не знала о реальном финансовом положении семьи. Муж скрывал масштабы долгов и брал кредиты для поддержания привычного уровня жизни.
