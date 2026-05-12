Мир

Богатейший человек мира после смерти оставил семье миллионные долги

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 06:20 Фото: pexels
Американский предприниматель Гэри Уинник, который в свое время считался самым богатым человеком Лос-Анджелеса (США), после смерти оставил семье крупные долги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru с ссылкой на The Wall Street Journal, в 1990-х Уинник создал телекоммуникационную компанию Global Crossing, которая на фоне интернет-бума быстро стала одной из самых быстрорастущих в мире.

Бизнес строился на идее создания глобальной сети подводных кабелей для передачи интернет-трафика. В тот период Уинник владел одним из самых дорогих домов в США.

СМИ писали, что его состояние было настолько велико, что даже домработница предпринимателя стала миллионершей после того, как он подарил ей акции своей компании. Однако в начале 2000-х Global Crossing столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

Прогнозы по спросу на телекоммуникационные мощности не оправдались, а крах доткомов лишил компанию ключевых клиентов. В 2002 году фирма подала заявление о банкротстве.

Однако образ жизни семьи Уинника почти не изменился. Сам бизнесмен продолжал жертвовать десятки миллионов долларов на благотворительность. После его смерти выяснилось, что значительная часть имущества находилась в залоге по крупным кредитам.

В 2020 году обеспечением по займам стали Casa Encantada, дом в Малибу, произведения искусства и ювелирные украшения семьи. Позже сумма долга выросла до 155 млн долларов.

Вдова бизнесмена Карен Уинник заявила в суде, что не знала о реальном финансовом положении семьи. Муж скрывал масштабы долгов и брал кредиты для поддержания привычного уровня жизни.

Ранее мы писали, что Дуа Липа подала в суд на Samsung и потребовала $15 млн.

Аксинья Титова
