TikTok оказался под ударом: ЕС проверяет безопасность аккаунтов подростков

Еврокомиссия обвинила TikTok в нарушении правил ЕС по защите детей в интернете, предусмотренных законом о цифровых услугах (Digital Services Act), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News со ссылкой на европейского регулятора, настройки аккаунтов несовершеннолетних пользователей платформы не обеспечивают достаточный уровень безопасности. В частности, дети могут сделать свои профили публичными, что повышает риск столкновения с кибербуллингом и нежелательными контактами. Еврокомиссия также отметила, что даже закрытые аккаунты могут быть доступны для поиска через списки подписчиков и подписок других пользователей.

Регулятор потребовал от TikTok изменить настройки публичных аккаунтов подростков, чтобы их публикации могли видеть только одобренные ими пользователи. В случае подтверждения нарушений компании может грозить штраф до 6% от годового мирового оборота. В TikTok заявили, что изучат выводы Еврокомиссии и продолжат сотрудничество с властями, подчеркнув, что аккаунты пользователей младше 18 лет по умолчанию являются закрытыми и имеют дополнительные функции безопасности.

Это уже четвертое дело против TikTok в Евросоюзе за последние два года. Ранее компания смогла избежать штрафов по двум делам, предложив меры по устранению претензий, еще одно разбирательство продолжается. Кроме того, британский регулятор Ofcom ранее начал проверку платформы из-за возможных проблем с защитой детей от вредного контента и точностью систем определения возраста пользователей.

Ранее сообщалось, что казахстанка нарвалась на крупный штраф из-за одного заявления в TikTok.