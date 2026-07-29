Знаменитая компания выплатит 5,5 млрд долларов по искам о детской присыпке, вызывающей рак

Компания Johnson & Johnson договорилась выплатить около 5,5 млрд долларов для урегулирования 76 тыс. исков о связи продукции с тальком и рака яичников. Для вступления соглашения в силу его должны принять истцы по 95% оставшихся исков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, речь идет о детской присыпке и других продуктах на основе талька.

Первый платеж в размере 3 млрд долларов J&J планирует выплатить в 2027 году, а остальные средства – в 2028 году.

При этом итоговая сумма может увеличиться в зависимости от числа участников соглашения. По оценке адвоката истцов Криса Сигера, выплаты компании могут составить 7 млрд долларов или больше.

Johnson & Johnson – американская холдинговая компания, в которую по всему миру входит более 250 дочерних компаний. Они выпускают лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование. В частности, у J&J есть собственная вакцина от коронавируса.

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