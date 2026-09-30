#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
440.86
500.77
5.27
Мир

Инцидент на борту FlyDubai стал шестым случаем конфликта пилотов за восемь лет

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 02:57 Фото: unsplash
Происшествие в кабине самолета авиакомпании FlyDubai стало шестым подобным инцидентом, зафиксированным с 2018 года, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, зафиксированные происшествия показывают, что конфликты между членами летного экипажа – не разовое явление, а некоторые из них имели даже трагические последствия.

  • 1 марта 2022 года на юге Китая произошла одна из самых страшных авиакатастроф последнего десятилетия – Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines упал на землю, 132 человек на борту погибли. Среди них были 123 пассажира и 9 членов экипажа. Зафиксированное движение штурвалов вперед-назад свидетельствовало о борьбе в кабине пилотов. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории гражданской авиации КНР за последние 28 лет.
  • 1 января 2018 года в кабине самолета индийской авиакомпании Jet Airways, выполнявшего рейс из Лондона в Мумбай, произошла потасовка: командир воздушного судна ударил женщину – второго пилота. Несмотря на конфликт, полет завершился благополучно. Jet Airways впоследствии прекратила деятельность в 2019 году из-за финансовых проблем.
  • 25 июля 2018 года на борту Boeing 737 авиакомпании Iraqi Airways, следовавшего рейсом из иранского Мешхеда в Багдад, командир экипажа нанес удар второму пилоту. Причина оказалась бытовой – помощник командира без разрешения вызвал бортпроводницу, чтобы заказать еду.
  • В июне 2022 года на борту Airbus A320 авиакомпании Air France, выполнявшего рейс из Женевы в Париж, между командиром и вторым пилотом вспыхнула драка. Разнимали конфликтующих бортпроводники. Самолет без последствий прибыл в пункт назначения. До этого Air France – один из старейших перевозчиков мира, основанный в 1933 году, – крайне редко фигурировал в таких скандалах.
  • В начале 2025 года в аэропорту Лос-Анджелеса на борту Boeing 777-300ER тайваньской авиакомпании Eva Air командир и пилот устроили рукопашную из-за спора о допустимой скорости движения воздушного судна по рулежной дорожке. На борту были сотни пассажиров, но самолет все же вылетел в пункт назначения.

По мнению авиационных экспертов, подобные инциденты указывают на системные проблемы: переутомление экипажей, недостаточный психологический контроль и нарастающее давление на пилотов в условиях роста интенсивности авиаперевозок.

Ранее мы сообщали о том, что произошло на борту рейса Flydubai.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
самолет, аэропорт
14:21, 30 сентября 2026
Драка пилотов и сигнал захвата: что произошло на борту рейса Flydubai
Flydubai приостановила полеты в Казахстан, Россию и ряд стран
19:47, 13 июня 2025
Flydubai приостановила полеты в Казахстан, Россию и ряд стран
Самолет Boeing 737 авиакомпании Австралии Qantas экстренно приземлился в аэропорту Сиднея
02:12, 04 марта 2025
Boeing экстренно приземлился в Австралии из-за дыма в кабине пилотов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
02:57, 01 октября 2026
Энтони Джошуа может отказаться от боя с Тайсоном Фьюри из-за Даны Уайта
Александр Бублик принимает участие в турнире в Пекине
02:20, 01 октября 2026
Это крайне необходимо: Бублик объяснил паузы во время сезона
Григорий Денисенко забросил шайбу в ворота &quot;Барыса&quot;
01:48, 01 октября 2026
Нападающий "Ак Барса" Денисенко оценил победу над "Барысом"
Никита Михайлис не отметился результативными действиями в матче с &quot;Шанхайскими Драконами&quot;
01:11, 01 октября 2026
"Металлург" с Михайлисом и Ореховым потерпел поражение в матче КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: