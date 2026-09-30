Инцидент на борту FlyDubai стал шестым случаем конфликта пилотов за восемь лет

Происшествие в кабине самолета авиакомпании FlyDubai стало шестым подобным инцидентом, зафиксированным с 2018 года, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, зафиксированные происшествия показывают, что конфликты между членами летного экипажа – не разовое явление, а некоторые из них имели даже трагические последствия.

1 марта 2022 года на юге Китая произошла одна из самых страшных авиакатастроф последнего десятилетия – Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines упал на землю, 132 человек на борту погибли. Среди них были 123 пассажира и 9 членов экипажа. Зафиксированное движение штурвалов вперед-назад свидетельствовало о борьбе в кабине пилотов. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории гражданской авиации КНР за последние 28 лет.

на юге Китая произошла одна из самых страшных авиакатастроф последнего десятилетия – авиакомпании упал на землю, 132 человек на борту погибли. Среди них были 123 пассажира и 9 членов экипажа. Зафиксированное движение штурвалов вперед-назад свидетельствовало о борьбе в кабине пилотов. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории гражданской авиации КНР за последние 28 лет. 1 января 2018 года в кабине самолета индийской авиакомпании Jet Airways , выполнявшего рейс из Лондона в Мумбай, произошла потасовка: командир воздушного судна ударил женщину – второго пилота. Несмотря на конфликт, полет завершился благополучно. Jet Airways впоследствии прекратила деятельность в 2019 году из-за финансовых проблем.

в кабине самолета индийской авиакомпании , выполнявшего рейс из Лондона в Мумбай, произошла потасовка: командир воздушного судна ударил женщину – второго пилота. Несмотря на конфликт, полет завершился благополучно. впоследствии прекратила деятельность в 2019 году из-за финансовых проблем. 25 июля 2018 года на борту Boeing 737 авиакомпании Iraqi Airways , следовавшего рейсом из иранского Мешхеда в Багдад, командир экипажа нанес удар второму пилоту. Причина оказалась бытовой – помощник командира без разрешения вызвал бортпроводницу, чтобы заказать еду.

на борту авиакомпании , следовавшего рейсом из иранского Мешхеда в Багдад, командир экипажа нанес удар второму пилоту. Причина оказалась бытовой – помощник командира без разрешения вызвал бортпроводницу, чтобы заказать еду. В июне 2022 года на борту Airbus A320 авиакомпании Air France , выполнявшего рейс из Женевы в Париж, между командиром и вторым пилотом вспыхнула драка. Разнимали конфликтующих бортпроводники. Самолет без последствий прибыл в пункт назначения. До этого Air France – один из старейших перевозчиков мира, основанный в 1933 году, – крайне редко фигурировал в таких скандалах.

на борту авиакомпании , выполнявшего рейс из Женевы в Париж, между командиром и вторым пилотом вспыхнула драка. Разнимали конфликтующих бортпроводники. Самолет без последствий прибыл в пункт назначения. До этого – один из старейших перевозчиков мира, основанный в 1933 году, – крайне редко фигурировал в таких скандалах. В начале 2025 года в аэропорту Лос-Анджелеса на борту Boeing 777-300ER тайваньской авиакомпании Eva Air командир и пилот устроили рукопашную из-за спора о допустимой скорости движения воздушного судна по рулежной дорожке. На борту были сотни пассажиров, но самолет все же вылетел в пункт назначения.

По мнению авиационных экспертов, подобные инциденты указывают на системные проблемы: переутомление экипажей, недостаточный психологический контроль и нарастающее давление на пилотов в условиях роста интенсивности авиаперевозок.

Ранее мы сообщали о том, что произошло на борту рейса Flydubai.