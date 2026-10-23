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Мир

Один из символов Нью-Йорка исчезнет в 2028 году

лошадь, повозка, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 14:56 Фото: pexels
Знаменитые прогулочные кареты, которые более 150 лет катали туристов в Центральном парке Нью-Йорка и являлись одним из главных узнаваемых символов города, полностью исчезнут с улиц с 1 июня 2028 года, сообщает Zakon.kz.

Такой запрет принял городской совет. Профсоюз извозчиков сразу же пообещал подать в суд на решение властей. Они недовольны тем, что в документе не предусмотрено денежной компенсации для них. В тексте содержатся лишь расплывчатые обещания профессиональной подготовки для "новых экономических возможностей". Рады лишь зоозащитники. Как говорится в публикации US News, они годами боролись против бизнеса, заявляя, что работа на раскаленном асфальте среди выхлопных газов и шумного трафика – это жестокое обращение с животными.

Поводом для ускорения принятия закона стала трагедия, произошедшая 17 июня 2026 года. Тогда извозчик отошел, чтобы сфотографировать в повозке семью туристов из Индии, лошадь испугалась и пустилась бежать. В результате из повозки выпал 18-летний Романч Махаджан, молодой человек погиб. После семья погибшего подала судебный иск против города на 50 млн долларов, при этом выступив против "индустрии, ответственной за смерть" молодого человека. Соответствующий законопроект о запрете конных повозок получил название "закон Романча".

лошадь, повозка, извозчик, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 14:56

Фото: pexels

В Центральном парке Нью-Йорка конные повозки стали частью городской жизни с середины XIX века. Парк, открывшийся для посетителей в 1850-х годах, изначально проектировали с живописными дорожками для прогулок в экипажах. Во второй половине XIX века поездки на повозках были популярным развлечением состоятельных жителей города. С появлением автомобилей эта традиция постепенно утратила прежнее значение, но конные экипажи сохранились как одна из узнаваемых достопримечательностей Центрального парка.

Ранее мы писали о том, что популярный казахстанский блогер Арман Юсупов решил удивить свою супругу Карину Оксукпаеву. И ему это удалось, ей вручили коня по кличке Пинто.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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