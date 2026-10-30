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Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
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$
453.71
505.8
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Мир

Хакеры атаковали крупнейшую биржу Binance: что происходит со средствами пользователей

Биржевая торговля, ценные бумаги, торговля ценными бумагами, акция, акции, фондовая биржа, фондовый рынок, график, графики, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 07:57 Фото: pexels
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance временно остановила все операции внутри системы после взлома, сообщает Zakon.kz.

Хакеры получили доступ к сервисному контейнеру и отправили несанкционированные транзакции на вывод средств пользователям Binance. 30 октября 2026 года представители биржи сообщили, что инцидент может быть связан со взломом ноутбука инженера DevOps.

По предварительным оценкам, общий ущерб составил около 6,3 млрд долларов (285,3 млрд тенге).

"Мы работали с партнерами по блокчейну, чтобы заморозить затронутые активы, и на данный момент заблокировано около 3 млрд долларов", – говорится в заявлении.

В Binance указали, что покроют все убытки из фонда SAFU и собственных средств компании.

Были также предприняты срочные меры реагирования:

  • временно приостановлен ввод и вывод средств до завершения проверки безопасности;
  • аннулирована авторизация затронутого адреса;
  • привлечены правоохранительные органы и партнеры по блокчейн-аналитике для отслеживания и возврата средств.

При этом в Binance успокоили пользователей, сообщив, что не обнаружили никаких признаков утечки закрытых ключей кошельков. Подробный технический отчет будет опубликован по итогам расследования.

Ранее мы писали, что правила биржевой торговли изменились в Казахстане.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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