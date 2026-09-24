Правила биржевой торговли изменились в Казахстане

Приказом министра торговли и интеграции от 22 сентября 2026 года внесены изменения в Правила биржевой торговли, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что приостановление аккредитации в товарной бирже осуществляется по следующим основаниям:

в случае установления факта нарушения членом товарной биржи требований, установленных главой 9 настоящих Правил, при применении автоматизированных алгоритмов в процессе участия в биржевых торгах.

Также дополнено, что возобновление аккредитации в товарной бирже осуществляется по следующим основаниям:

устранение нарушения, послужившего основанием для приостановления аккредитации, и представление членом товарной биржи письменного разъяснения о принятых мерах по недопущению впредь нарушения требований, установленных главой 9 Правил, при применении автоматизированных алгоритмов в процессе участия в биржевых торгах.

При этом добавлено, что прекращение аккредитации в товарной бирже осуществляется по следующим основаниям:

в случае повторного установления факта нарушения членом товарной биржи требований, установленных главой 9 настоящих Правил, при применении автоматизированных алгоритмов в процессе участия в биржевых торгах после возобновления аккредитации.

Дополнено, что товарная биржа отказывает в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого товара по следующим основаниям:

несоответствия заявки условиям графика биржевых торгов в части даты или объема выставления биржевого товара.

Цены заявок указываются на условиях Инкотермс 2020.

В Правилах осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам уточняется, что после заключения договора расчеты по сделкам, заключенным на биржевых торгах, учитываются в клиринговом регистре учета денежных средств.

Денежные средства члена товарной биржи, зачисленные на текущий счет клирингового центра товарной биржи в расчетной организации, отражаются клиринговым центром товарной биржи в клиринговом регистре учета денежных средств не позднее одного рабочего дня со дня их зачисления.

Клиринговый центр товарной биржи не распоряжается денежными средствами, внесенными членами товарной биржи в качестве биржевого обеспечения, за исключением случаев перечисления суммы биржевого обеспечения виновной стороны в пользу пострадавшей стороны.

При этом добавлено, что при наличии заявления, подписанного сторонами биржевой сделки об отсутствии взаимных требований по такой биржевой сделке либо ее части и согласии на возврат биржевого обеспечения, либо ее части, клиринговый центр товарной биржи осуществляет возврат биржевого обеспечения до истечения срока исполнения обязательств по биржевой сделке не позднее трех рабочих дней со дня получения указанного заявления.

Возврат биржевого обеспечения, в соответствии с настоящим пунктом, не влечет прекращения или изменения обязательств сторон по биржевой сделке.

Денежные средства, зачисленные на текущий счет клирингового центра товарной биржи в расчетной организации в счет исполнения денежных обязательств покупателя по биржевой сделке, подлежат перечислению клиринговым центром товарной биржи продавцу не позднее одного рабочего дня со дня их зачисления.

Приказ вводится в действие с 4 октября 2026 года.