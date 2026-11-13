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Мир

Сбой Microsoft парализовал работу полиции, больниц и парламента в Лондоне

От полиции до больниц: кого затронул масштабный сбой Microsoft в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 18:46 Фото: magnific.com
Масштабный сбой в сервисах Microsoft затронул работу ряда государственных учреждений и компаний в Лондоне. С проблемами столкнулись столичная полиция, пожарная служба, Палата общин и Верховный суд Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет London Evening Standard, также перебои возникли в школах, подразделениях Национальной службы здравоохранения (NHS) и коммерческих организациях.

Сбой затронул популярные сервисы компании, включая Microsoft Teams, Outlook и Microsoft 365. Согласно данным сайта мониторинга Downdetector, резкий рост жалоб на неполадки в работе Teams в Великобритании начался около 18:15 в четверг.

В пятницу Microsoft сообщила, что в течение ночи ей несколько раз удавалось восстановить работу серверов, однако вскоре они снова выходили из строя. Позднее компания заявила, что сервисы постепенно возвращаются к работе. Некоторые пользователи уже начали сообщать о восстановлении доступа к электронной почте.

Ранее тысячи пользователей жаловались на проблемы в работе Telegram.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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