Президенты Китая, России и США 19 ноября 2026 года по итогам трехсторонних переговоров в Шэньчжэне подписали декларацию о мире, сообщает Zakon.kz.

Текст документа опубликовал сайт Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провели встречу в Шэньчжэне 19 ноября 2026 года. Главы государств России и США выразили признательность Китаю за организацию и проведение этого исторического трехстороннего саммита. Главы трех государств обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности", – говорится в декларации.

Далее приведены четыре пункта:

1. Являясь постоянными членами Совета безопасности ООН, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы ООН могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности.

2. Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. Они подтвердили важность стабильных энергопоставок.

3. Главы трех государств отмечают, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение, и согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.

4. Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Переговоры Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). Открытой была вступительная часть, затем лидеры стран общались за закрытыми дверьми. О чем были приветственные речи, читайте здесь.