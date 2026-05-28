Какие документы подписали Казахстан и Россия по итогам переговоров Токаева и Путина – список

В Telegram-канале Акорды 28 мая 2026 года опубликовали список документов, подписанных по итогам переговоров президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

В присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись межправительственными и межведомственными документами:

1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции на территории Республики Казахстан;

2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Казахстан государственного экспортного кредита для финансирования строительства АЭС на территории Республики Казахстан;

3. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании и функционировании в Республике Казахстан международной общеобразовательной школы "Казахстан – Сириус" и центра по работе с талантами детей и молодежи "Казахстан – Сириус";

4. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о расширении сотрудничества в нефтяной сфере;

5. Соглашение между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о финансировании расходов на обучение граждан Российской Федерации в филиале некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный университет им. аль-Фараби" в городе Омске;

6. Дополнительное соглашение к соглашению между Министерством финансов Республики Казахстан и Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

7. Двустороннее соглашение о валютном свопе казахстанский тенге/российский рубль между Национальным банком Республики Казахстан и Центральным банком Российской Федерации;

8. Меморандум о сотрудничестве между Национальным банком Республики Казахстан и Центральным банком Российской Федерации;

9. План мероприятий межведомственного сотрудничества министерств транспорта Республики Казахстан и Российской Федерации в области развития цифровизации на транспорте;

10. План мероприятий в сфере межведомственного сотрудничества в области регулирования ядерной и радиационной безопасности на 2026-2030 годы между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации;

11. План практических мероприятий по сотрудничеству между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации;

12. План совместных действий АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ОАО "Российские железные дороги" по развитию цифровизации грузовых железнодорожных перевозок.

Также в рамках визита подписаны следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" Управления делами президента Республики Казахстан и АО "ТАТМЕДИА";

2. Меморандум о сотрудничестве между Некоммерческим акционерным обществом "Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева" и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации".

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли Совместное заявление "О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России".