Автопроизводители Honda и Toyota объявили об отзыве около 1,6 млн автомобилей из-за рисков в безопасности, сообщает Zakon.kz.

По данным The Japan Times, Honda отзывает 810 тысяч машин в США, а Toyota – около 790 тысяч машин по всему миру. Причиной отзыва стала вероятность разрушения газогенератора при срабатывании подушки безопасности Takata. Отмечается, что из-за этого металлические фрагменты могут попасть в салон и причинить серьезные травмы водителю и пассажирам.

Под отзыв Honda попали некоторые автомобили Accord 2013 года выпуска, Civic и CR-V 2012-2013 годов, а также Acura ILX и Acura RDX 2013 года.

Toyota отзывает отдельные модели Lexus SC430 2002-2010 годов, IS250 2011 года и GX460 2017 года, а также Toyota Corolla 2003-2008 годов, Tundra 2005-2006 годов, Sequoia 2005-2007 годов и 4Runner 2016-2017 годов.

Обе компании заявили, что в автомобилях, попавших под отзыв, не зафиксировано аварий или травм. При этом производители обещают заменить неисправные компоненты.

Это не первый подобный случай для компаний. Так, в июне 2026 года в Казахстане объявили срочный отзыв некоторых Toyota из-за возможного ухудшения характеристик отдельных компонентов.

Между тем в Казахстане утвердили правила работы беспилотных транспортных средств при перевозке пассажиров и грузов.

