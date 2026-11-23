Дженсен Хуанг восстановлен на должности гендиректора американского технологического гиганта Nvidia. Он также снова будет занимать пост президента и члена совета директоров. Такое решение принял совет директоров компании сегодня, 23 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

На сайте компании сказано, что "в процессе принятия решения совет директоров получил информацию от высокопоставленных представителей правительства США, и, основываясь на этой информации, совет директоров уверен, что восстановление Хуанга в должности не представляет угрозы национальной безопасности".

Сам Дженсен Хуанг отметил, что для него большая честь вернуться и возглавить одну из самых значимых технологических компаний в мире.

"Прежде всего, я благодарен за любовь и поддержку моей семьи. Я с нетерпением жду возвращения к работе". Дженсен Хуанг

12 ноября Nvidia объявил об отставке Хуанга с постов генерального директора, президента и члена совета директоров после 30 лет во главе компании.

После ухода Дженсена Хуанга из Nvidia появилась открытая петиция "Верните Дженсена!" (Bring Jensen Back), среди публичных сторонников которой были названы Илон Маск (Elon Musk) и глава Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney). Многие сотрудники Nvidia также выступили за возвращение основателя.

Уже 17 ноября 2026 года Хуанг на своей странице в X написал о готовности вернуться.

Стоит отметить, что 23 октября 2026 года Хуанг посещал Международный центр искусственного интеллекта alem.ai в Астане, и также его принимал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 19 ноября глава РК на III Форуме стратегических партнеров напомнил всем присутствующим, что Казахстан наладил весьма продуктивное сотрудничество с компанией Nvidia.

"Искренне благодарю Дженсена Хуанга – выдающегося инженера и настоящую легенду за недавний визит в Астану", – отметил тогда Токаев.