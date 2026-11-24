Состояние Дженсена Хуанга выросло на 33,7 млрд долларов США и достигло 143,8 млрд долларов после после того, как его восстановили в должности генерального директора Nvidia 23 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

После этого объявления в понедельник акции Nvidia подскочили в цене, а состояние Хуанга выросло на 30,57% по сравнению с закрытием торгов в пятницу, что сделало его 13-м самым богатым человеком в мире . Ему принадлежит более 3,5% акций Nvidia, которую он вывел на биржу в 1999 году, пишет VNexpress.

Акции Nvidia закрылись 23 ноября на отметке 165,05 долларов, поднявшись на 31,5%. Это стало самым большим однодневным приростом с 2003 года. Этот рост увеличил рыночную капитализацию компании примерно на 950 млрд долларов, доведя ее до приблизительно 4 трлн долларов.

Отмечается, что прежнего уровня богатства Дженсен Хуанг еще не достиг. На 9 ноября он занимал восьмое место в списке самых богатых людей мира, его состояние оценивалось в 162,2 млрд долларов.

Между тем 24 ноября Дженсен Хуанг вернулся в офис Nvidia, где его встретила толпа аплодирующих сотрудников.

BREAKING: Jensen Huang returns to NVIDIA headquarters as CEO, welcomed with cheers, shout-outs and an outpouring of support from employees. "Thank you all for the second chance. I am going to be a better CEO the second time around." https://t.co/ye9duf25NF – DogeDesigner (@cb_doge) November 23, 2026

"Спасибо всем за предоставленные вторые шансы. Во второй раз я стану лучшим генеральным директором", – сказал Хуанг.

Соучредитель Nvidia ушел в отставку 12 ноября 2026 года после сообщений о двух предполагаемых внебрачных связях: одна с непосредственной подчиненной, а другая с женщиной, которую, как сообщалось, американские чиновники объявили потенциально сотрудничающей с китайской разведкой.

После ухода Хуанга появилась открытая петиция "Верните Дженсена!", среди публичных сторонников которой были Илон Маск и глава Epic Games Тим Суини. Многие сотрудники Nvidia также выступили за возвращение основателя. 17 ноября 2026 года Хуанг заявил о готовности вернуться. Но совет директоров такой вариант не рассматривал.

23 октября 2026 года Хуанг посещал Международный центр искусственного интеллекта alem.ai в Астане. Его принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 19 ноября глава РК на III Форуме стратегических партнеров напомнил всем присутствующим, что Казахстан наладил весьма продуктивное сотрудничество с компанией Nvidia. "Искренне благодарю Дженсена Хуанга – выдающегося инженера и настоящую легенду – за недавний визит в Астану", – отметил тогда Токаев.