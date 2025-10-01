#АЭС в Казахстане
Как не попасться на уловки интернет-мошенников – советы полиции

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 00:34 Фото: freepik
В Международный день пожилых людей полиция Восточно-Казахстанской области распространила рекомендации жителям региона о том, как обезопасить себя и близких от действий телефонных и интернет-мошенников, сообщает Zakon.kz.

"Опыт показывает, что чаще всего жертвами преступников становятся граждане старше 40 лет, особенно пенсионеры. Мошенники воздействуют на эмоции, используя доверчивость людей", – отмечается в сообщении.

Правоохранительные органы советуют устанавливать на телефоны приложения для определения неизвестных номеров, подключать услуги блокировки нежелательных звонков, а также проверять любую информацию о "срочных проверках" или "лечении" напрямую в официальных организациях.

Кроме того, в полиции подчеркнули, что Пенсионный фонд и государственные структуры никогда не требуют перевода денежных средств на чужие счета. Гражданам также напоминают о недопустимости передачи данных банковских карт, кодов и паролей третьим лицам.

В ВКО добавили, что в случае попадания в подобные ситуации необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по номеру "102".

А ранее в Нацбанке рассказали о том, как мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев. Подробнее можно узнать здесь. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
