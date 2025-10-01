Как не попасться на уловки интернет-мошенников – советы полиции
"Опыт показывает, что чаще всего жертвами преступников становятся граждане старше 40 лет, особенно пенсионеры. Мошенники воздействуют на эмоции, используя доверчивость людей", – отмечается в сообщении.
Правоохранительные органы советуют устанавливать на телефоны приложения для определения неизвестных номеров, подключать услуги блокировки нежелательных звонков, а также проверять любую информацию о "срочных проверках" или "лечении" напрямую в официальных организациях.
Кроме того, в полиции подчеркнули, что Пенсионный фонд и государственные структуры никогда не требуют перевода денежных средств на чужие счета. Гражданам также напоминают о недопустимости передачи данных банковских карт, кодов и паролей третьим лицам.
В ВКО добавили, что в случае попадания в подобные ситуации необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по номеру "102".
